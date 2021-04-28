Григорий Азарёнок: посмотрите на эту книгу, она пронизана антисоветизмом и издана польским посольством

Новости Беларуси. Невероятные умозаключения некоторых экспертов продолжают уже не просто удивлять, а откровенно смешить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Алексеюк, СТВ:

К нашим псевдоаналитикам присоединяются и западные. Так, немецкий корреспондент Лаак намекает, что обсуждаемый сейчас декрет Президента о Совете безопасности нужен для того, чтобы косвенно передать власть старшему сыну – Виктору Лукашенко. Автор не утруждает себя элементарной проверкой фактов. Напомним, что глава Олимпийского комитета – именно такую должность сейчас занимает Виктор Лукашенко – в Совбез не входит. Это тот самый случай, когда пропагандисты, кажется, нащупали дно в своих измышлениях. И неудивительно, ведь основной консультант для таких изданий – это наша протестная интеллигенция. А в ней, похоже, работает отрицательная селекция. Феномен бескультурья, предательства и откровенной деградации обсуждают Григорий Азаренок и Андрей Муковозчик. Авторская программа «Тайные пружины политики 2.0» на СТВ.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Бог и Дьявол, добро и зло ведут вечную борьбу, а поле брани – душа человеческая. Так говорил великий Достоевский. И сегодня эта духовная война продолжается, орудие ее – культура. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Григорий Азаренок:

Пушкинист-убийца Федута – неудачник. Он очень плохой заговорщик, но литературовед из него еще хуже. Иначе он знал бы следующие слова Александра Сергеевича: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал». За эти слова, за великую поэзию, за патриотизм Пушкина затравили и в конце концов убили. Кто? Околокультурная чернь, так называемая среда, тусовка, элитка. Эта же элитка, эта же чернь попыталась разрушить наше государство. Григорий Азаренок:

Посмотрите на змагаров. Какое убожество. Какая безвкусица. Сколько пошлости. Нет ни одного достойного писателя, музыканта или художника. У них есть только выжившая из ума старуха со страной полицаев, у них есть инсталлятор с фаллосом на груди, изображающий распятие, у них есть пьяница Михаил Ефремов и его дочь-сын Анна-Сережа.

Григорий Азаренок:

Они никогда ничего не читали. Они не знают ни зарубежную, ни русскую, ни белорусскую классику. Имя Ивана Шамякина ничего им не скажет. А вот что он писал о них. Григорий Азаренок:

«Крычалі «Жыве Беларусь!»… А мне было горка i крыўдна за асляпленне людзей, за ix новую зашоранасць. Гісторыя нічому не навучыла. Не проста здзіўляе – палохае злосць некаторых людзей». Григорий Азаренок:

«Шабаш былых паліцэйскіх. І рэванш ix. Самі яны, у выступленнях, захоўвалі «аб’ектыўнасць». Выказвалі толькі радасць «ад адраджэння». A калі пырснуў слінай дэпутат, эмоцый сваіх не стрымалі, не маглі стрымаць; гэта ж такая радасць: пабітыя ў вайне, ганебна ўцёкшыя з зямлі сваёй, яны дачакаліся сваёй перамогі, рэваншу».

Григорий Азаренок:

Они создали мусорную среду, никак не пересекающуюся с народом. Гурты и суполки, импрэзы и клюбы, они варились в собственном литературном трупном соку. Они писали бездарные посты, пели бездарные песни, сочиняли бездарные стихи. И все это только для своего круга. Им было наплевать, что рядом жил великий Михаил Савицкий, патриот своего Отечества. Они не знали и не замечали его. Великий Владимир Гостюхин им не интересен. Легендарный Овсянников для них совок. И когда в стране возрождались замки, храмы и театры, они скакали под дикие обезьяньи «Вопли Видоплясова» и хотели только одного – жить в кайф.

Григорий Азаренок:

Посмотрите, как они деградировали. Певица ртом с безумными глазами Левчук публикует у себя пост, посвященный своей бабушке. Она сообщает, что та голосовала за Президента. И она, внимание, не осуждает ее и прощает. Она прощает человека, прожившего огромную жизнь, видевшего войну. Она со смердяковским презрением иронизирует над мировоззрением «абы не было войны». Эта тупица никогда не читала Николая Рубцова. Скажи, родимый, будет ли война?

И я сказал:

– Наверное, не будет.

– Дай Бог, дай Бог...

Ведь всем не угодишь,

А от раздора пользы не прибудет...

И вдруг опять:

– Не будет, говоришь?

– Нет, – говорю, – наверное не будет.

– Дай Бог, дай Бог...

И долго на меня

Она смотрела, как глухонемая,

И, головы седой не поднимая,

Опять сидела тихо у огня.

Григорий Азаренок:

Они думают, что свободны и самостоятельны, хотя давно надели на себя иностранное ярмо. Зарубежное влияние проникало сюда. Поляки не вдруг претендуют на наши земли, ведь в обычном книжном магазине можно купить вот это – «Месцы польскай нацыянальнай памяці ў цэнтральнай і ўсходняй Беларусі». Даже не западной. Книга на двух языках, но первый – польский. Она пронизана пиететом ко всему антинародному, антибелорусскому. От колонизаторов-панов Речи Посполитой до осадников гиены Европы Пилсудского. Историческим триумфом преподносится время 20-х, 30-х. Она пронизана антисоветизмом. Книга издана польским посольством. Это пропагандистская макулатура. И если она дальше будет лежать на полках, то скоро для поездки в Гродно нам понадобится шенгенская виза.