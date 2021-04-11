Григорий Азарёнок – Зое Белохвостик: вы сами пожелали покинуть сцену, вы предали свой театр, великого Купалу, предали нашего Президента
Новости Беларуси. «Не трогайте артистов, проституток и кучеров, они служат любой власти». Мы с такой цитатой категорически не согласны. Верность таланту и родине – отличительная черта нашей культуры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Достаточно привести в пример великого Владимира Гостюхина. Но, к сожалению, в 2020 году нашлись те, кто решил разменять искусство на дешевый хайп и в итоге остаться ни с чем.
«Орден Иуды» от Григория Азаренка получает Зоя Белохвостик.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства.
«Весь мир – театр, а люди в нем актеры». Знаменитые строки великого драматурга Шекспира. И у нас, еще со времен Щепкина и Станиславского, артист – это больше, чем артист.
Театр. Вы любите театр? Я хочу спросить: вы любите театр, как люблю его я?
Григорий Азаренок:
Это великая актриса Татьяна Доронина. Но она потрясающая не только в своих ролях. В богомерзкие трупные 1990-е, когда демократическая шваль принялась уничтожать нашу культуру, она отбила у них великий МХАТ имени Горького, и он стал последним островком нравственного, высокого, великого искусства. Жизнь этой женщины – пример великого служения не только сцене, но и через нее – родине.
Но есть и другие артистки. Которые думают только о наградах.
Я бы лучше какой-нибудь крутой орден получила, ну вот какой-нибудь такой специальный.
Григорий Азаренок:
Будет вам орден, Зоя Белохвостик. Бывшая заслуженная и народная. Бывшая потому, что предала свой народ. Признаюсь честно, выдержать полуторачасовое интервью с вами было непросто. Такое неумение даже элементарно выразить мысль и построить предложение в нашей Академии искусств вообще-то считалось профнепригодностью. Только напомню, что мальчика в «Снежной королеве» звали Кай, а не Кей, не позорьтесь больше. Но да ладно, не это главное.
Григорий Азаренок:
Свои звания вы получили в 1997-м и в 2018-м. Фактически из рук Президента Лукашенко. Сами признались, что в 1990-е получали 20 долларов. Вас выдвигали делегатом на ВНС – относились с максимальным почтением. И это же какое нужно состояние иметь внутри самого себя, чтобы плевать в человека, который фактически обустроил и обеспечил всю жизнь?
Григорий Азаренок:
Вспоминается один исторический эпизод. Великий Шаляпин в свое время исполнил гимн «Боже, Царя храни!» Напомню, государственный гимн на тот момент. И что тут началось... Вся околокультурная чернь набросилась на него, стала лаять, кусать, оплевывать, унижать, поносить. И кто сейчас помнит их имена? А его голос до сих пор звучит.
Григорий Азаренок:
Зоя, кто-нибудь хоть одну вашу роль помнит? Хоть одна фраза, произнесенная вами, ушла в народ, стала крылатой? Нет. Потому что серой посредственности дорога в будущее закрыта. Но вы смеете свысока, через губу поучать великого Овсянникова? Говорить, что он предатель, сплетничать и угрожать каким-то будущим судом? Не могу вновь не обратиться к Шекспиру: «Уродство сатаны ничто пред злобным женщины уродством». Это он таких, как вы, имел в виду.
Григорий Азаренок:
Не знаю, читали ли вы мировую драматургию. Вряд ли. Иначе знали бы эту цитату Островского: «Всего только два сорта и есть, деваться некуда: либо патриот своего Отечества, либо мерзавец своей жизни».
Григорий Азаренок:
Но жизнь и судьба – они справедливы. Вы сами пожелали покинуть сцену, вы предали свой театр, свои кулисы, предали великого Купалу, предали нашего Президента. Ну что же. Минута тщеславия, а дальше – развоз пиццы, стройки, шутовство за границей, забвение и позор. «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста». Это «Борис Годунов». Может, когда-то вам встречались эти строки.
Психолог об актрисе Зое Белохвостик: «Возникает ощущение, что человек не просто опустошён, он словно бы потерялся»
Григорий Азаренок:
Артистов можно разделить на две категории: продажные и верные. И, как правило, талант остается с теми, кто не предает. Поэтому не нужно звать продажную трусливую попсу на «Славянский базар». Она не выдержит давления жалких ботов.
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Позовите великих: Александра Михайлова и Владимира Гостюхина, группу «Любэ» и Александра Розенбаума, Газманова и Маршала, зазвучат «Галасы ЗМеста». Предатели и мерзавцы, белохвостые латушки будут шипеть и проклинать нас от зависти. Но вместе с Кубанским казачьим хором мы споем нашему Президенту: «Любо!»
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