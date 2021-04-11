Григорий Азарёнок – Зое Белохвостик: вы сами пожелали покинуть сцену, вы предали свой театр, великого Купалу, предали нашего Президента

Новости Беларуси. «Не трогайте артистов, проституток и кучеров, они служат любой власти». Мы с такой цитатой категорически не согласны. Верность таланту и родине – отличительная черта нашей культуры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Достаточно привести в пример великого Владимира Гостюхина. Но, к сожалению, в 2020 году нашлись те, кто решил разменять искусство на дешевый хайп и в итоге остаться ни с чем. «Орден Иуды» от Григория Азаренка получает Зоя Белохвостик.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства. «Весь мир – театр, а люди в нем актеры». Знаменитые строки великого драматурга Шекспира. И у нас, еще со времен Щепкина и Станиславского, артист – это больше, чем артист.

Театр. Вы любите театр? Я хочу спросить: вы любите театр, как люблю его я? Григорий Азаренок:

Это великая актриса Татьяна Доронина. Но она потрясающая не только в своих ролях. В богомерзкие трупные 1990-е, когда демократическая шваль принялась уничтожать нашу культуру, она отбила у них великий МХАТ имени Горького, и он стал последним островком нравственного, высокого, великого искусства. Жизнь этой женщины – пример великого служения не только сцене, но и через нее – родине. Но есть и другие артистки. Которые думают только о наградах.

Я бы лучше какой-нибудь крутой орден получила, ну вот какой-нибудь такой специальный. Григорий Азаренок:

Будет вам орден, Зоя Белохвостик. Бывшая заслуженная и народная. Бывшая потому, что предала свой народ. Признаюсь честно, выдержать полуторачасовое интервью с вами было непросто. Такое неумение даже элементарно выразить мысль и построить предложение в нашей Академии искусств вообще-то считалось профнепригодностью. Только напомню, что мальчика в «Снежной королеве» звали Кай, а не Кей, не позорьтесь больше. Но да ладно, не это главное. Григорий Азаренок:

Свои звания вы получили в 1997-м и в 2018-м. Фактически из рук Президента Лукашенко. Сами признались, что в 1990-е получали 20 долларов. Вас выдвигали делегатом на ВНС – относились с максимальным почтением. И это же какое нужно состояние иметь внутри самого себя, чтобы плевать в человека, который фактически обустроил и обеспечил всю жизнь?

Григорий Азаренок:

Вспоминается один исторический эпизод. Великий Шаляпин в свое время исполнил гимн «Боже, Царя храни!» Напомню, государственный гимн на тот момент. И что тут началось... Вся околокультурная чернь набросилась на него, стала лаять, кусать, оплевывать, унижать, поносить. И кто сейчас помнит их имена? А его голос до сих пор звучит. Григорий Азаренок:

Зоя, кто-нибудь хоть одну вашу роль помнит? Хоть одна фраза, произнесенная вами, ушла в народ, стала крылатой? Нет. Потому что серой посредственности дорога в будущее закрыта. Но вы смеете свысока, через губу поучать великого Овсянникова? Говорить, что он предатель, сплетничать и угрожать каким-то будущим судом? Не могу вновь не обратиться к Шекспиру: «Уродство сатаны ничто пред злобным женщины уродством». Это он таких, как вы, имел в виду.