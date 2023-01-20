«Они потеряли берега». Полина Реутова об уехавших из России артистах

Григорий Азаренок, СТВ: Это закономерность? У нас, в Беларуси, например, Владимир Гостюхин стоит за Батьку, люди первой величины. Геннадий Гарбук, великий актер, стоит за Батьку. То есть люди первой величины всегда за свою страну. И у вас, мы смотрим, и в писательской, и в культурной, и в театральной, кого все знают: Юрий Поляков, Проханов, Прилепин – все за страну. А вот всякая средняя килька, которая только в стаде умеет плавать, может, это ее способ так реализоваться?

Полина Реутова, журналист:

Да, во-первых, это способ реализации по причине невозможности реализоваться в профессии. Тот же Артур Смольянинов, который громкие, помпезные высказывания себе позволял, что он чуть ли не готов воевать за укронацистский консенсус, к примеру, что о нем можно сказать, кроме фильма «9-я рота», снятого Бондарчуком полностью на государственные деньги? Кроме вот этих высказываний.

Касательно других товарищей. Симптоматично очень, что они все свои капиталы, известность и народную любовь, которую полностью девальвировали, получили благодаря государственному финансированию. Тот же Иван Ургант или Максим Галкин, особенно Максим Галкин, который всю свою жизнь получал на «России-1» (это полностью государственный холдинг ВГТРК), а потом на Первом канале, они работали и получали деньги на наши налоги, на госбюджет. Чем объяснить их трансформацию? Я полагаю, что они потеряли берега, во-первых, во-вторых, они считают себя бессмертными, и в-третьих, что их больше всего бесит: все заработанное и впоследствии выведенное на Запад из-за невозможности этим пользоваться в той мере, в которой они привыкли, путешествовать за границей... Из-за того, что они чувствуют некие гонения, неудобства – простите, теперь нужно лететь через Стамбул, хотя гражданам Российской Федерации совершенно спокойно дают шенгенские визы, всякий человек, который хочет, может уехать в Европу по шенгену совершенно спокойно, так же как и раньше, просто нужно пролететь через Стамбул. Для них это очень серьезные лишения.

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