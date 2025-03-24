Луганский театр имени Голубовича впервые представил рок-оперу «Распятая юность» в Минске

Культурный обмен: коллектив Луганского академического театра имени Голубовича впервые представил в Минске рок-оперу «Распятая юность». Постановка собрала аншлаг в Белорусской государственной филармонии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рок-оперу принимают в Беларуси со слезами на глазах, ведь она возвращает зрителя к теме Великой Отечественной войны. В основе сюжета – деятельность подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия». В Беларуси труппа с гастролями уже второй раз.

Виталий Балджи, директор Луганского академического музыкально-драматического театра имени М.Голубовича: Нас зрители уже знают, и приходят те зрители, которые уже были на нашем спектакле. Это очень приятно, потому что мы оставили после себя след, и это приятно. В следующий раз мы бы привезли то, что мы в этом году повезем на большие гастроли в Россию. Это «Бабий бунт», музыкальную комедию, и «Еврейское счастье».

Владимир Гостюхин, народный артист Беларуси:

Этот спектакль является редким явлением сейчас в искусстве, очень редким, но он несет внутри заряд такого патриотизма нашего, духа нашего.

Молодые луганские актеры выросли в условиях войны, на сцене передают свое отношение к Родине, дому и близким.