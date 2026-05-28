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Где подростки могут найти работу на лето? Рассказываем, как официально устроиться

28 мая 2026 11:18
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Лето – это не только солнце, отдых и каникулы. Для многих школьников это еще и первая возможность заработать свои деньги. Как официально устроиться на работу, если тебе еще нет 18? С какого возраста вообще можно заключать трудовой договор? О правовых и практических тонкостях трудоустройства школьников мы поговорили с нашим гостем. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Кацко, начальник управления организации работы Государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

Ольга Бурлакова, ведущая:
Какие вакансии предусмотрены для несовершеннолетних и сколько их доступно на сегодняшний момент в Беларуси? 

Где подростки могут найти работу на лето? Рассказываем, как официально устроиться -2

Сергей Кацко, начальник управления организации работы Государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
По данным фонда, в прошедшем году в возрасте 14-18 лет каждый четвертый подросток подрабатывал. Хочу сказать, число ребят, которые хотят подработать, растет. Если в 2021 году таких ребят было 55 тысяч, то в прошедшем году уже порядка 100 тысяч. Спрос на занятость, на работу, на заработок своих личных карманных денег растет. 

Служба занятости стремится помочь ребятам найти себя и реализовать. Поэтому мы всегда в преддверии летних каникул уже традиционно четвертый год проводим ярмарку вакансий, где наниматели в текущем году, это с 13 по 17 апреля, порядка 4 тысяч нанимателей предлагали свои вакансии. Практически каждый третий предварительно договорился о будущем трудоустройстве в летний период.

Подробности в видео.

# Трудоустройство

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