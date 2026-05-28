Где подростки могут найти работу на лето? Рассказываем, как официально устроиться

Лето – это не только солнце, отдых и каникулы. Для многих школьников это еще и первая возможность заработать свои деньги. Как официально устроиться на работу, если тебе еще нет 18? С какого возраста вообще можно заключать трудовой договор? О правовых и практических тонкостях трудоустройства школьников мы поговорили с нашим гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Кацко, начальник управления организации работы Государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Какие вакансии предусмотрены для несовершеннолетних и сколько их доступно на сегодняшний момент в Беларуси?