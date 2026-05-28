Где подростки могут найти работу на лето? Рассказываем, как официально устроиться

Лето – это не только солнце, отдых и каникулы. Для многих школьников это еще и первая возможность заработать свои деньги. Как официально устроиться на работу, если тебе еще нет 18? С какого возраста вообще можно заключать трудовой договор? О правовых и практических тонкостях трудоустройства школьников мы поговорили с нашим гостем.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Кацко, начальник управления организации работы Государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Какие вакансии предусмотрены для несовершеннолетних и сколько их доступно на сегодняшний момент в Беларуси?
Сергей Кацко, начальник управления организации работы Государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
По данным фонда, в прошедшем году в возрасте 14-18 лет каждый четвертый подросток подрабатывал. Хочу сказать, число ребят, которые хотят подработать, растет. Если в 2021 году таких ребят было 55 тысяч, то в прошедшем году уже порядка 100 тысяч. Спрос на занятость, на работу, на заработок своих личных карманных денег растет.
Служба занятости стремится помочь ребятам найти себя и реализовать. Поэтому мы всегда в преддверии летних каникул уже традиционно четвертый год проводим ярмарку вакансий, где наниматели в текущем году, это с 13 по 17 апреля, порядка 4 тысяч нанимателей предлагали свои вакансии. Практически каждый третий предварительно договорился о будущем трудоустройстве в летний период.
Подробности в видео.