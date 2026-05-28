Латвия устанавливает новые заграждения на восточных границах

Латвия продолжает путь милитаризации. На восточных границах начали установку первых противомобильных заграждений – так называемых «зубов дракона». Препятствия разместят в три ряда на полосе шириной около 10 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом, работы ведут на землях, отобранных у своих же граждан. Масштабное возведение укреплений началось в Латвии еще в 2025 году, однако этому тогда мешали жители страны, чьи участки находились на пути военных. Тогда латвийский Сейм принял разработанный Министерством обороны закон, который позволил размещать оборонительные сооружения на частной территории. На этих землях планируют и строительство противотанковых рвов.