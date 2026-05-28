Праздничные мероприятия в честь Дня пограничника проходят по всей Беларуси

Тысячи километров государственной границы находятся под надежной защитой в режиме 24/7. Сегодня, 28 мая, белорусские пограничники отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: за годы независимости в Беларуси создана высокопрофессиональная пограничная служба.

Торжественные мероприятия в столице стартовали в сквере Толбухина. У памятного знака «Стражам границы всех поколений» лучшим представителям ведомства вручили награды и внеочередные звания. Руководство Госпогранкомитета, офицеры, курсанты, кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов также приняли участие в торжественной церемонии на площади Победы. Место – символичное. В годы Великой Отечественной войны 665 пограничных застав Западного округа приняли смертный бой с фашистами. В знак уважения и гордости легли цветы к монументу Победы. Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Пограничники в годы Великой Отечественной войны участвовали в самых серьезных, самых масштабных мероприятиях. Более 50 пограничников возглавляли партизанские отряды, поэтому нам есть на кого равняться. На сегодняшний день, благодаря Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко, благодаря Совету Министров, нашим людям, мы охраняем государственную границу совместно.

Знаковым событием стала торжественная закладка Аллеи Славы. Ее открытие приурочили к 108-летию пограничной службы. На территории столичного парка Победы высадили клены, и установили рядом с деревьями 18 табличек с именами героев-пограничников. С помощью QR-кода можно получить дополнительную информацию о тех, чьи имена стали символом мужества, стойкости и патриотизма.

Алина Костюченко, воспитанница военно-патриотического клуба «Рубеж»:

Мой дядя по папиной линии, он служил в пограничных войсках. А поскольку у нас с дядей очень близкие семейные отношения, хотелось быть капельку похожей на него. Хотелось тоже быть пограничником, чтобы гордился мной. Я считаю, что профессия пограничник – это одна из самых достойных профессий, которые существуют у нас в Беларуси.