Новые люди в министерствах, на местах и за рубежом. Как прошёл кадровый понедельник Президента Беларуси

Новости Беларуси. Новые назначения в дипкорпусе, местной вертикали и министерствах. Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Особое внимание Президент уделил подбору кандидатур, которые будут представлять интересы нашей страны за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новых руководителей уже ждут посольства в Таджикистане, Бразилии и Республике Корея. Поиск точек соприкосновения в экономике, политике и культуре – задача дипломатов на ближайшую перспективу. Подробности в материале Ксении Худолей.

Ксения Худолей, корреспондент:

Кадровый день во Дворце Независимости выдался довольно концентрированным. Перестановки и в далеких зарубежных представительствах, и в местной вертикали. Впрочем, от геолокации новой должности исполнительность зависит едва ли. Каждый покинул кабинет главы государства с увесистым кейсом задач.

В непростой геополитической обстановке особое внимание кадрам представительского вектора. Дипкорпус сегодня не просто на виду, а под прицелом политической острастки. Потому к любым назначениям за рубеж Александр Лукашенко сразу предъявляет высокие требования. «Я ручаюсь, товарищ Президент». Макей рассказал о новых главах дипмиссий. Читайте здесь.

В дипкорпусе 20 сентября три назначения. Представлять наши интересы в Таджикистане будет Виктор Денисенко. До этого в МИД он курировал взаимодействие с СНГ и евразийский вектор. Потому продвигать партнерство с дружественным Таджикистаном, стоит полагать, сможет со знанием дела. «Будем прибавлять». Новый посол Беларуси в Таджикистане рассказал о перспективах сотрудничества. Читайте здесь.

Сергей Лукашевич сменил должность старшего советника посольства в Испании на главу представительства в Бразилии. Новый посол в Бразилии: мы должны подумать о тех возможностях, которые Беларусь может предложить на этом рынке. Читайте здесь.

Кроме глобальных вызовов (пандемии и экономической тряски) дипломатам предстоит изучить и искусно маневрировать в культурных и национальных особенностях доверенных дипрегионов. Если солнечный Душанбе не вызывает сомнений в успешном продвижении белорусских товаров и инициатив, то далекие Бразилия и Корея могут показаться несколько экзотическими партнерами. Но найти точки соприкосновения, безусловно, можно. Андрей Чернецкий: Республика Корея нам очень важна в плане получения кусочка технологического уклада. Читайте здесь.

Работа на своей земле, но от этого не менее ответственная, ждет и руководителей местной вертикали. Новые председатели в трех исполкомах. Виталий Кулак с должности главы Жабинковского района переходит в Каменецкий исполком. Новый председатель Каменецкого райисполкома: нет ни дня, чтобы мы не побывали в каком-то трудовом коллективе. Читайте здесь.

На его место назначен Вадим Кравчук. Александр Михеенко тоже сменит рабочую геолокацию с Чериковского района на Костюковичский. А Евгений Семенычев с этого дня берет под крыло Первомайский район Витебска. Все они хорошо знакомы с локальной спецификой. Однако глава государства акцентирует внимание на общении с людьми. И неспроста: в преддверии референдума информационного вакуума на местах быть не должно. Лукашенко: если мы хотим поддержки со стороны белорусского народа, так надо работать с народом. Читайте здесь. Коснулся кадровый день и крупнейшего мобильного оператора страны – там теперь новый директор. Александр Лукашенко дал согласие на назначение Владислава Андрейченко руководителем МТС. До повышения тот возглавлял Витебский филиал компании. В планах – развиваться технически и совершенствовать работу с клиентами. «Что касается рынка, то это новые продукты». Директор МТС поделился планами компании. Читайте здесь.

Ряд назначений Президент также согласовал в министерствах и ведомствах.