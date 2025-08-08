Первый комбайнер-пятитысячник – героев жатвы чествовали в Брестской области

Слова искренней благодарности звучат в адрес людей, чьи трудолюбивые руки день ото дня увеличивают вес республиканского каравая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне брестским аграриям покорился знаковый рубеж по намолоту – первыми в стране они отправили в закрома миллион тонн чистого зерна. В 2025 году немного позже, чем в прошлом. Свои коррективы в график внесла погода.

Зато с большей урожайностью – в среднем с гектара снимают свыше 46 центнеров. А на самых плодородных участках почти вдвое больше. Героев жатвы чествовали в Барановичском районе. С утра и до позднего вечера они бороздят хлебные нивы. Современная техника в сочетании с ответственным подходом и личной мотивацией позволяют держать высокие темпы. Комбайнеры убирают порядка 5 % площадей в день. В области, к слову, отмечен еще один рекорд. Определился первый в этом сезоне комбайнер-пятитысячник.

Евгений Макаревич, ведущий инженер филиала «Стайки» ОАО «Птицефабрика «Дружба»:

Тяжеловато в связи с погодными условиями, то есть поздно вышли в поля. Дожди не дают работать. То есть ожидаем с утра пока все подсохнет, настраиваем технику. Дальше – работаем допоздна пока позволяет погода.

Татьяна Михей, ведущий агроном филиала «Застаринское» ОАО «Птицефабрика «Дружба»:

Утро начинается с того, что объезжаем поля, смотрим на свои посевы, урожай. Нужные мероприятия проводим на полях и достигаем таких высоких урожаев.

Александр Ломский, помощник Президента – инспектор по Брестской области:

Аграрии Брестской области не останавливаются на достигнутом. Ежегодно идет обновление техники, внедрение новых современных технологий. Подготовлены, конечно, руководители и кадры, которые принимают правильные управленческие решения. В целом, наверное, в комплексе достигают таких высоких результатов.

Брестский регион традиционно в лидерах жатвы. Здесь уже есть несколько районов-стотысячников. Эту планку взял и Каменецкий. Лучших комбайнеров, водителей, агрономов и механизаторов отметили заслуженными наградами.

Сергей Сергеев, комбайнер:

Как пришел, так все время тут работаю. Уже 13 лет в одном хозяйстве. Уже пятый сезон на комбайне. Не ленится, главное – это тяжелый труд. Нужный, но тяжелый.