В Беларуси ведется активная модернизация тепличного хозяйства
К 2028 году Беларусь полностью обеспечит себя томатами. Это позволит избежать скачков цен на овощную продукцию в межсезонный период. Сейчас в стране ведется активная работа по созданию сильного тепличного хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Старые площади модернизируют, возводят новые объекты. Так, по поручению главы государства под Минском идет масштабное строительство комплекса энергосберегающих теплиц общей площадью 15 гектаров. В одной из них уже в ноябре 2026 года планируют получить первый урожай. Ход работ проконтролировал премьер-министр Александр Турчин. Будущие оазисы принадлежат агрокомбинату «Ждановичи». Главе правительства доложили, что каркас теплицы привезен из Китая, а остекление отечественное. Предусмотрен капельный полив и искусственное освещение. Все на высоком технологическом уровне.
Надежда Рубан, начальник производства продукции защищенного грунта агрокомбината «Ждановичи»:
Построено рассадное отделение, первый посев планируем в июне для двух гектаров. Сеем томат, будет сливовидный томат «Роминдо». Отличие теплицы старой и новой в том, что здесь более мощная досветка – у нас 180 Ватт на метр квадратный. А в старой у нас практически освещенности нет, кроме огурца.
Построено три котла как для обогрева комплекса, так и для последующей подачи углекислого газа в теплицу для более быстрого роста растений. Предусмотрена система горизонтального и вертикального зашторивания и проветривания. Благодаря появлению таких объектов уже в следующем межсезонном периоде томатов в стране будет произведено под полную потребность. Пока же аграрии производят вдвое меньше, чем надо жителям страны.
Виталий Кулак, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В текущем году закрыта потребность полностью по огурцу, она уже на протяжении двух лет, мы видим, обеспечиваем торговую сеть полностью. Еще какую-то часть мы может реализовать на экспорт, в зависимости от того, как складывается потребительская конъюнктура непосредственно уже на рынке нашей страны.
Мы видим на сегодняшний день, что не полностью закрываем потребность еще по томатам. В связи с этим на сегодняшний день ведется строительство тепличного хозяйства нашей страны, определены предприятия, в которых проводится модернизация, и предприятия, в которых ведется активное строительство.
Вторую теплицу агрокомбинат «Ждановичи» планирует ввести в эксплуатацию к Новому году, а первый сбор намечен на март 2027-го.