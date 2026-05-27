В Беларуси ведется активная модернизация тепличного хозяйства

К 2028 году Беларусь полностью обеспечит себя томатами. Это позволит избежать скачков цен на овощную продукцию в межсезонный период. Сейчас в стране ведется активная работа по созданию сильного тепличного хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старые площади модернизируют, возводят новые объекты. Так, по поручению главы государства под Минском идет масштабное строительство комплекса энергосберегающих теплиц общей площадью 15 гектаров. В одной из них уже в ноябре 2026 года планируют получить первый урожай. Ход работ проконтролировал премьер-министр Александр Турчин. Будущие оазисы принадлежат агрокомбинату «Ждановичи». Главе правительства доложили, что каркас теплицы привезен из Китая, а остекление отечественное. Предусмотрен капельный полив и искусственное освещение. Все на высоком технологическом уровне.

Надежда Рубан, начальник производства продукции защищенного грунта агрокомбината «Ждановичи»:

Построено рассадное отделение, первый посев планируем в июне для двух гектаров. Сеем томат, будет сливовидный томат «Роминдо». Отличие теплицы старой и новой в том, что здесь более мощная досветка – у нас 180 Ватт на метр квадратный. А в старой у нас практически освещенности нет, кроме огурца. Построено три котла как для обогрева комплекса, так и для последующей подачи углекислого газа в теплицу для более быстрого роста растений. Предусмотрена система горизонтального и вертикального зашторивания и проветривания. Благодаря появлению таких объектов уже в следующем межсезонном периоде томатов в стране будет произведено под полную потребность. Пока же аграрии производят вдвое меньше, чем надо жителям страны.