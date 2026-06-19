В Беларуси увеличивают посевные площади рапса. Эта культура стала неотъемлемой частью АПК. Нюансы возделывания масляничных в стране обсудили на Международной научной конференции, которая прошла в Жодино на базе Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рапс – самая экономически рентабельная культура. А для животноводства – это основной источник белкового сырья. Популярностью в Беларуси пользуется и рапсовое масло. В структуре посевных площадей эта культура составляет около 10%: почти 500 тысяч гектаров, из которых 450 тысяч приходится на озимые сорта и 50 тысяч на яровые. Тенденция к расширению посевов сохраняется.

Ядвига Пилюк, заведующая отделом масличных культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию: Предшественник – это одно из третьих его достоинств. Потому что не было бы рапса, я думаю, не было бы таких площадей пшеницы. Практически 85% калия, 50% азота, 50% фосфора. И достает фосфор из труднодоступных соединений. Ни одна культура так не может. Раньше у нас люпин был, а сейчас рапс. И это очень важно, чтобы мы работали в гармонии, все в обороте. Тогда у нас будет пребывать на полях, и рапс будет востребован, и зерновых культур будет достойный урожай.

Виталий Кулак, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В сельскохозяйственной отрасли – самая рентабельная культура и остается на сегодняшний день. И я уверен, что с тем уровнем производства, технологий, которые сегодня мы имеем, а технологии не стоят на месте, мы с вами видим, как за последнее время шагнули все. Раньше урожайность 10-15 центнеров – это было невероятно и мы считали, что это уже определенный уровень, определенный предел, то сегодня вышли новые сорта. И даже уже в производстве мы получаем за 50 центнеров отдельные площади.

В планах у белорусских аграриев на нынешний год – собрать 1 миллион 100 тысяч тонн маслосемян рапса.