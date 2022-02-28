Механизатор из Брестской области: раньше приходилось самому заботиться, чтобы техника не ломалась. Сегодня дают всё

Новости Беларуси. В Беларуси стартует новый агросезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последние годы показывают, что из-за нехватки влаги сев нужно проводить в экстремально сжатые сроки. А это значит, что поля должны быть уже готовы.

Одними из первых в стране к весенне-полевым работам приступили в хозяйстве «Беловежский» Каменецкого района – одном из крупнейших сельхозпроизводителей в Беларуси. Внесение минеральных и органических удобрений, техосмотр техники и подготовка семян – в круговорот забот погрузилась Кристина Протосовицкая.

Готовь сани летом, а телегу – зимой. Народная мудрость – в действии. В одном из крупнейших хозяйств страны, в «Беловежском», под техосмотр – больше двух сотен рабочих лошадок. Позади сотни часов кропотливого труда механизаторов. В подопечных Вячеслава Семенчука – трактор и комбайн. 30-летний опыт заботы диктует основательный подход.

Вячеслав Семенчук, механизатор сельхозпредприятия «Беловежский»:

Неплохо снабжение при «Беловежском», масла хорошие. Были времена и похуже, конечно, приходилось, чтобы работать и самому где-то заботиться, чтобы техника не ломалась. Сегодня дают все.

В «Беловежском» налажена своя умная система рационального контроля за техникой. Километраж, количество рейсов и расход топлива – в режиме реального времени по GPS. В горячий сезон компьютер просчитывает даже количество пройденных гектаров в поле.

Валентина Манчак, диспетчер отделения сельхозпредприятия «Беловежский»:

Получается, как человек использовал именно транспорт: или в холостом стоял режиме, или же где-то были более объемные работы. Это влияет на зарплату человека и на ГСМ. На старте агросезона важно учесть не только состояние техники, но сохранность семян. В «Беловежском» в ангарах запас в полном объеме еще с осени. Постоянный контроль за температурой и влажностью.

Андрей Босак, заместитель генерального директора по растениеводству сельхозпредприятия «Беловежский»:

В нашем хозяйстве мы сеем яровые зерновые, озимые только первую репродукцию. Потому что более высокий потенциал. Для этого мы каждый год закупаем элитные семена. Можем закупать и зарубежные небольшое количество, чтобы обновить материал. В основном закупаем в таких известных семеноводческих хозяйствах, как «Вертилишки» и «Снов Агро». Хозяйство «Беловежский» сегодня – флагман среди сельхозпроизводителей не только в регионе, но и в стране. Активно делятся опытом с соседями в районе, чтобы работа выстраивалась как по часам. Для будущего урожая важно не упустить время. Влага уходит, нужен хозяйский подход.