Послы, руководители районов и директор МТС. Какие кадровые решения принял Президент?

Новости Беларуси. Новые главы дипмиссий, руководители районов и директор МТС. Александр Лукашенко 20 сентября принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новые главы дипмиссий, руководители районов и директор МТС. Александр Лукашенко 20 сентября принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В дипкорпусе три назначения. Транслировать белорусские интересы в Таджикистане будет Виктор Денисенко. Сергей Лукашевич сменит должность старшего советника посольства в Испании на главу представительства в Бразилии. Андрей Чернецкий назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом в Республике Корея. Президент подробно поинтересовался, как подбирались кандидатуры дипломатов. Назначая новых послов, Александр Лукашенко подчеркнул: ошибиться в выборе кандидатов нельзя.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается Таджикистана, Виктор Александрович, действительно, это не просто дружественная страна, там для вас будут созданы все условия для работы. И с президентом, вы знаете, мы поддерживаем не то что хорошие отношения, мы друзья, притом давние. У нас практически нет секретов друг от друга. Это показал и мой последний визит. Поэтому вам будет с этой стороны легко работать. Главное для любого посла – это торгово-экономические отношения. С политикой-то у нас с Таджикистаном вообще нет проблем, как и по другим странам, куда вы поедете.
Бразилия – мощнейшее государство, огромное государство. И нам надо расширять свое присутствие там. Хотя бы понемножку. Я имею в виду торгово-экономические отношения. В политике будете видеть, насколько это возможно. Но я думаю, можно будет. Конечно, МИД должен помочь. Тут и через Россию, в БРИКС – через эту организацию. Россияне могут помочь по многим направлениям, особенно в Бразилии и особенно сейчас, когда, в общем-то, они стараются нам помочь в этот санкционный период. И для них тяжелый период, и для нас это нелегко. Но, как видите, справляемся. Думаю, справимся. И Бразилия в этом списке должна быть одним из основных государств, за счет чего мы сможем стабильно себя здесь чувствовать.
Кадровые перестановки также произошли в местной вертикали. Евгений Семенычев с этого дня берет под крыло Первомайский район Витебска. К слову, из северного региона в Минск направится новый директор МТС. До повышения Владислав Андрейченко возглавлял витебский филиал компании.
Новые председатели – в трех исполкомах. Виталий Кулак с должности главы Жабинковского района переходит в Каменецкий. На его место назначен Вадим Кравчук. Александра Михеенко тоже сменит рабочую геолокацию с Чериковского района на Костюковичский.
Назначая местных руководителей, глава государства обратил внимание на несколько важных задач – общение с людьми и дисциплина во всем, особенно в сельском хозяйстве. Александр Лукашенко также дал согласие на ряд назначений в министерствах и ведомствах. Кадровое пополнение – в Минкульте, Минэнерго и Минтруда.