Послы, руководители районов и директор МТС. Какие кадровые решения принял Президент?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается Таджикистана, Виктор Александрович, действительно, это не просто дружественная страна, там для вас будут созданы все условия для работы. И с президентом, вы знаете, мы поддерживаем не то что хорошие отношения, мы друзья, притом давние. У нас практически нет секретов друг от друга. Это показал и мой последний визит. Поэтому вам будет с этой стороны легко работать. Главное для любого посла – это торгово-экономические отношения. С политикой-то у нас с Таджикистаном вообще нет проблем, как и по другим странам, куда вы поедете.

Бразилия – мощнейшее государство, огромное государство. И нам надо расширять свое присутствие там. Хотя бы понемножку. Я имею в виду торгово-экономические отношения. В политике будете видеть, насколько это возможно. Но я думаю, можно будет. Конечно, МИД должен помочь. Тут и через Россию, в БРИКС – через эту организацию. Россияне могут помочь по многим направлениям, особенно в Бразилии и особенно сейчас, когда, в общем-то, они стараются нам помочь в этот санкционный период. И для них тяжелый период, и для нас это нелегко. Но, как видите, справляемся. Думаю, справимся. И Бразилия в этом списке должна быть одним из основных государств, за счет чего мы сможем стабильно себя здесь чувствовать.