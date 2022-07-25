«Всегда идём к такому результату». Многодетный отец стал первым тысячником жатвы

Новости Беларуси. В Брестской области чествуют первого тысячника жатвы. Рекордного намолота достиг механизатор Андрей Михинкевич из хозяйства «Агро-Заречье» Каменецкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Брестской области чествуют первого тысячника жатвы. Рекордного намолота достиг механизатор Андрей Михинкевич из хозяйства «Агро-Заречье» Каменецкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Настоящий праздник в поле устроили для первого героя уборочной. Рекордную отметку Андрей Михинкевич преодолел в два часа ночи, когда с полей увезли крайнюю партию зерна. В свое время в составе молодежного экипажа стал победителем республиканских «Дажынак», сегодняшнее достижение – уже в 12-й уборочный сезон. Многодетного папу-комбайнера дома ждут четверо детей.
Андрей Михинкевич, механизатор сельхозпредприятия «Агро-Заречье»:
Всегда идем к такому результату, но не всегда получается. А в этом году получилось. Узнали мы в обед, что нас опережает «Беловежский». Экстренно перекинули нас на элитную пшеницу. Мы молотили до полвторого ночи. Начался дождь – я думаю, молотили бы до утра. Чувствуется соперничество, хочется быстрее поехать. Но соблюдаем скоростной режим.
25 июля в Каменецком районе определились еще два экипажа-тысячника – семейный и молодежный в хозяйстве «Беловежский». В районе уже убрали треть площадей – урожайность выше, чем в 2021-м.
Виталий Кулак, председатель Каменецкого райисполкома:
У нас есть отдельные люди, которые из года в год показывают высокие результаты. К счастью, из года в год количество таких людей увеличивается. Техника мощная позволяет оперативно и слажено давать довольно большие объемы. Поэтому та борьба конкурентная, которая существует в районе, еще раз показывает, насколько наши люди мотивированы, заинтересованы собрать наш хлеб достойно, в сжатые сроки собрать и не допустить потерь. Ждем хороших результатов от урожая.
В уборочной кампании в лидерах – Брестская область. Сколько еще предстоит собрать? Подробности здесь.