«Всегда идём к такому результату». Многодетный отец стал первым тысячником жатвы

Новости Беларуси. В Брестской области чествуют первого тысячника жатвы. Рекордного намолота достиг механизатор Андрей Михинкевич из хозяйства «Агро-Заречье» Каменецкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настоящий праздник в поле устроили для первого героя уборочной. Рекордную отметку Андрей Михинкевич преодолел в два часа ночи, когда с полей увезли крайнюю партию зерна. В свое время в составе молодежного экипажа стал победителем республиканских «Дажынак», сегодняшнее достижение – уже в 12-й уборочный сезон. Многодетного папу-комбайнера дома ждут четверо детей.

Андрей Михинкевич, механизатор сельхозпредприятия «Агро-Заречье»:

Всегда идем к такому результату, но не всегда получается. А в этом году получилось. Узнали мы в обед, что нас опережает «Беловежский». Экстренно перекинули нас на элитную пшеницу. Мы молотили до полвторого ночи. Начался дождь – я думаю, молотили бы до утра. Чувствуется соперничество, хочется быстрее поехать. Но соблюдаем скоростной режим.

25 июля в Каменецком районе определились еще два экипажа-тысячника – семейный и молодежный в хозяйстве «Беловежский». В районе уже убрали треть площадей – урожайность выше, чем в 2021-м.