Прямой эфир

«Всегда идём к такому результату». Многодетный отец стал первым тысячником жатвы

25 июля 2022 16:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Брестской области чествуют первого тысячника жатвы. Рекордного намолота достиг механизатор Андрей Михинкевич из хозяйства «Агро-Заречье» Каменецкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Всегда идём к такому результату». Многодетный отец стал первым тысячником жатвы-1

Настоящий праздник в поле устроили для первого героя уборочной. Рекордную отметку Андрей Михинкевич преодолел в два часа ночи, когда с полей увезли крайнюю партию зерна. В свое время в составе молодежного экипажа стал победителем республиканских «Дажынак», сегодняшнее достижение – уже в 12-й уборочный сезон. Многодетного папу-комбайнера дома ждут четверо детей.

«Всегда идём к такому результату». Многодетный отец стал первым тысячником жатвы-4

Андрей Михинкевич, механизатор сельхозпредприятия «Агро-Заречье»:
Всегда идем к такому результату, но не всегда получается. А в этом году получилось. Узнали мы в обед, что нас опережает «Беловежский». Экстренно перекинули нас на элитную пшеницу. Мы молотили до полвторого ночи. Начался дождь я думаю, молотили бы до утра. Чувствуется соперничество, хочется быстрее поехать. Но соблюдаем скоростной режим.

«Всегда идём к такому результату». Многодетный отец стал первым тысячником жатвы-7

25 июля в Каменецком районе определились еще два экипажа-тысячника – семейный и молодежный в хозяйстве «Беловежский». В районе уже убрали треть площадей – урожайность выше, чем в 2021-м.

«Всегда идём к такому результату». Многодетный отец стал первым тысячником жатвы-10

Виталий Кулак, председатель Каменецкого райисполкома:
У нас есть отдельные люди, которые из года в год показывают высокие результаты. К счастью, из года в год количество таких людей увеличивается. Техника мощная позволяет оперативно и слажено давать довольно большие объемы. Поэтому та борьба конкурентная, которая существует в районе, еще раз показывает, насколько наши люди мотивированы, заинтересованы собрать наш хлеб достойно, в сжатые сроки собрать и не допустить потерь. Ждем хороших результатов от урожая.

В уборочной кампании в лидерах Брестская область. Сколько еще предстоит собрать? Подробности здесь.

# Уборочная кампания # общество # Андрей Михинкевич # Виталий Кулак # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Боровик: «Если не хватит сдерживающих факторов и какой-то мудрости мировой элиты, мы придём к катастрофе»
25 июля 2022 16:20

Боровик: «Если не хватит сдерживающих факторов и какой-то мудрости мировой элиты, мы придём к катастрофе»

Впереди тёплые будни. Брестская область вышла в лидеры по уборке урожая
25 июля 2022 15:42

Впереди тёплые будни. Брестская область вышла в лидеры по уборке урожая

Нацбанк Беларуси упростил открытие счетов для нерезидентов
25 июля 2022 15:05

Нацбанк Беларуси упростил открытие счетов для нерезидентов