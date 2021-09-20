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Новый председатель Каменецкого райисполкома: нет ни дня, чтобы мы не побывали в каком-то трудовом коллективе

20 сентября 2021 17:41
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Новости Беларуси. Новые назначения в дипкорпусе, местной вертикали и министерствах. Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый председатель Каменецкого райисполкома: нет ни дня, чтобы мы не побывали в каком-то трудовом коллективе-1

В исполкомах, кажется, уже усвоили – обратная связь работает в плюс и для жителей, и для руководства района. Местные – это как индикатор жизни на селе – ориентироваться на них полезно, чтобы не упустить из виду собственные недоработки.

Новый председатель Каменецкого райисполкома: нет ни дня, чтобы мы не побывали в каком-то трудовом коллективе-4

Виталий Кулак, председатель Каменецкого райисполкома:
Наверное, нет сегодня ни дня, чтобы мы не побывали в каком-то из трудовых коллективов или не пообщались с какой-то категорией граждан. Будь-то образование где-то в школе – социальная сфера, то ли это сельское хозяйство, то ли это промышленное предприятие. По сути, это ежедневная работа. Наши люди с пониманием относятся, готовы слушать, это самое главное, и слышать.

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# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Виталий Кулак # Ксения Худолей # Фотофакт

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