Новости по тегу #Виктор Крамаренко

У одной из самых узнаваемых визитных карточек Минска сегодня, 30 декабря, 25-летний юбилей.
Вокзал Минск-Пассажирский – одно из красивейших современных сооружений белорусской столицы. Здание из стекла и мрамора имеет особое очарование. И главное, его внутренний механизм работает, как часы.
Она вошла в топ-28 самых красивых библиотек мира и заняла там первое место. Кроме того, этот объект входит в рейтинг 100 шедевров мира наряду с творениями Нимейера, Гауди, Фостера Нормана.
Виктор Крамаренко родился через год после освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня он отмечает юбилей – 80 лет.
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