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Новости по тегу #Виктор Крамаренко

Из долгостроя 90-х в визитную карточку столицы. Зданию ж/д вокзала Минска исполнилось 25 лет
30 декабря 2025 17:55

Из долгостроя 90-х в визитную карточку столицы. Зданию ж/д вокзала Минска исполнилось 25 лет

История минского ж/д вокзала – архитектор рассказал, почему этот объект уникальный
05 августа 2025 14:40

История минского ж/д вокзала – архитектор рассказал, почему этот объект уникальный

Как пришла идея проекта Национальной библиотеки? Пообщались с заслуженным архитектором Беларуси
20 июня 2025 11:40

Как пришла идея проекта Национальной библиотеки? Пообщались с заслуженным архитектором Беларуси

В его планах ещё много интересных проектов. Прогулялись по Минску с архитектором Виктором Крамаренко
11 июня 2025 12:10

В его планах ещё много интересных проектов. Прогулялись по Минску с архитектором Виктором Крамаренко

Первое в СССР здание-трансформер. Какие необычные сооружения создали советские архитекторы в Минске?
05 сентября 2022 14:47

Первое в СССР здание-трансформер. Какие необычные сооружения создали советские архитекторы в Минске?

«Простоит 500 лет, с ней ничего не случится». Уникальные факты про Национальную библиотеку Беларуси
29 марта 2021 13:10

«Простоит 500 лет, с ней ничего не случится». Уникальные факты про Национальную библиотеку Беларуси

Автор железнодорожного вокзала и Национальной библиотеки. Умер архитектор Михаил Виноградов
30 октября 2020 10:43

Автор железнодорожного вокзала и Национальной библиотеки. Умер архитектор Михаил Виноградов

Интересные факты о Минске: железнодорожный вокзал
15 августа 2017 17:50

Интересные факты о Минске: железнодорожный вокзал

Минск в районе завода им. Кирова: история и планы архитекторов
04 апреля 2016 11:53

Минск в районе завода им. Кирова: история и планы архитекторов

Архитектор Виктор Крамаренко: Искра архитектора зажглась во мне с 5-го класса!
07 августа 2015 08:28

Архитектор Виктор Крамаренко: Искра архитектора зажглась во мне с 5-го класса!

Железнодорожный вокзал в Минске: первые в стране теплые полы, принцип перевернутой пирамиды и нереализованные планы
15 марта 2015 10:11

Железнодорожный вокзал в Минске: первые в стране теплые полы, принцип перевернутой пирамиды и нереализованные планы

Национальная библиотека Беларуси возглавила рейтинг самых красивых библиотек мира
14 июля 2014 19:35

Национальная библиотека Беларуси возглавила рейтинг самых красивых библиотек мира