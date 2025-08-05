История минского ж/д вокзала – архитектор рассказал, почему этот объект уникальный

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Если театр начинается с вешалки, то город – с вокзала. В XIX веке в Минске их было два железнодорожных – Виленский и Брестский. А вот название «Минск-Пассажирский» появилось гораздо позже, уже в 20-е годы XX века.

Александр Николюк, начальник вокзала станции «Минск-Пассажирский»:

История минских вокзалов связана с войнами. После каждых военных действий на территории республики, особенно города Минска, вокзалы, как правило, разрушались в первую очередь. А затем восстанавливались. Исключением стал нынешний. Он был построен четверть века назад. Александр Николюк:

Проектирование этого вокзала начиналось еще во времена Советского Союза, 80-е годы. Как раз в этот период времени было принято решение о необходимости сноса старого вокзала в связи с ветхостью и уже необеспечением отдельных конструкций. Проект предполагалось реализовывать в несколько этапов.

Проектировать визитную карточку столицы доверили ассам архитектурного дела – творческому тандему Виктора Крамаренко и Михаила Виноградова. Им удалось создать поистине уникальный объект, который впоследствии завоевал множество наград.