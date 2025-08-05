История минского ж/д вокзала – архитектор рассказал, почему этот объект уникальный
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Если театр начинается с вешалки, то город – с вокзала. В XIX веке в Минске их было два железнодорожных – Виленский и Брестский. А вот название «Минск-Пассажирский» появилось гораздо позже, уже в 20-е годы XX века.
Александр Николюк, начальник вокзала станции «Минск-Пассажирский»:
История минских вокзалов связана с войнами. После каждых военных действий на территории республики, особенно города Минска, вокзалы, как правило, разрушались в первую очередь.
А затем восстанавливались. Исключением стал нынешний. Он был построен четверть века назад.
Александр Николюк:
Проектирование этого вокзала начиналось еще во времена Советского Союза, 80-е годы. Как раз в этот период времени было принято решение о необходимости сноса старого вокзала в связи с ветхостью и уже необеспечением отдельных конструкций. Проект предполагалось реализовывать в несколько этапов.
Проектировать визитную карточку столицы доверили ассам архитектурного дела – творческому тандему Виктора Крамаренко и Михаила Виноградова. Им удалось создать поистине уникальный объект, который впоследствии завоевал множество наград.
Виктор Крамаренко, заслуженный архитектор Беларуси:
Три задачи предстояло решить, которые мы решили. Первое – вписать в градостроительную среду привокзальной площади. Второе – очень сложная технология железнодорожного вокзала. Во всем этом надо было разобраться, и мы в процессе конкурсного проекта разбирались в этой всей системе. Третье, очень важное – это его архитектурный образ, потому что это столичный вокзал.
Подробности в видео.