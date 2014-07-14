Национальная библиотека Беларуси возглавила рейтинг самых красивых библиотек мира

Новости Беларуси. Белорусский «Алмаз знаний» возглавил рейтинг самых красивых библиотек мира. Тридцатку лучших составил Международный блог Urban Times. Рядом с ним библиотеки канадского Ванкувера, японского Сендая, ирландского Дублина, Ватикана, Йельского университета США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, белорусский «алмаз знаний» в лидерах по количеству печатных материалов. Их здесь насчитывается около 10 миллионов, без учёта приобретаемых мировых электронных ресурсов. К слову, это далеко не все рейтинги, в которые попал наш национальный символ.

Виктор Крамаренко, архитектор здания Национальной библиотеки Беларуси, дважды лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Приятно осознавать, что не только в республике, но и за рубежом оценивают уровень архитектуры библиотеки. Недавно вышла книга о 100 самых удивительнейших достижениях, шедеврах архитектуры мира. В 100 попала наша библиотека.

Национальная библиотека Беларуси — крупнейшая в нашей стране. Здесь обслуживают порядка 130 тысяч читателей, а цифра годового посещения и вовсе перешагнула планку в 3 миллиона. Интерес к нашему национальному символу подтверждают не только мировые рейтинги, но и количество туристов, посещающих здание в течении года. Эта цифра приближается к 40 тысячам. Ведь новое здание — не только большие площади, но и новые технологические решения. Особый интерес сегодня также вызывают уникальные фонды: рукописей, старопечатных и редких изданий, а также отдел изобразительных документов.

Елена Долгополова, первый заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:

Около 40 тысяч человек ежегодно приходят просто на экскурсии. Не зря все-таки мы являемся одной из самых красивых библиотек мира. Также библиотека очень гордится коллекцией редких старопечатных изданий, коллекцией рукописей. и если раньше эти издания были доступны только профессионалам, ученым, которые занимаются книговедением, историей книги, то сегодня эту коллекцию мы можем показывать в музее книги.