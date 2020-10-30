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Автор железнодорожного вокзала и Национальной библиотеки. Умер архитектор Михаил Виноградов

30 октября 2020 10:43
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Новости Беларуси. Он работал над проектами, ставшими архитектурными символами современного Минска: железнодорожным вокзалом и Национальной библиотекой. Ушел из жизни Михаил Виноградов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автор железнодорожного вокзала и Национальной библиотеки. Умер архитектор Михаил Виноградов-1

Заслуженный архитектор страны, дважды лауреат Государственной премии. Ему выпала непростая и в то же время почетная миссия: воплотить в жизнь проекты, за которые долгое время никто не брался. Например, эскиз алмаза зданий, как рассказывал сам архитектор, долго лежал на полке. Не было ни денег, ни технологий. Воплотить такое хранилище, согласно конструкторским законам, можно было только в форме шара.  

Автор железнодорожного вокзала и Национальной библиотеки. Умер архитектор Михаил Виноградов-4

Непросто работа шла и над проектом железнодорожного вокзала. Поначалу объект проектировали москвичи. Затем предложили белорусским архитекторам Виноградову и Крамаренко, с которым Михаил Викентьевич много лет работал над этими проектами.

За годы работы вместе с коллегами спроектировал более 200 зданий и сооружений. Среди других работ Виноградова – исторический музей «Древний Брест» на территории Брестской крепости, кинотеатр «Москва» в Минске.  

# Некролог # Культура # Михаил Виноградов # Виктор Крамаренко # Фотофакт

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