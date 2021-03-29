«Простоит 500 лет, с ней ничего не случится». Уникальные факты про Национальную библиотеку Беларуси

Белорусское зазеркалье, «Алмаз знаний», дворец книги, кинозвезда и любимый магнитик туристов. Все это – Национальная библиотека. Сегодня здесь 10 миллионов книг, и есть все возможности прогрессировать не по дням, а по часам, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

И хоть здание – дитя «поколения Z» и появилось оно на свет 16 июня 2006 года, его судьбу предсказали задолго до гаджетов и интернета. В 1955-м сотрудница библиотеки на тогда улице Красноармейской, поклонница фэнтези Александра Демченкова в своих стихах заглянула в XXI век.

Светлана Базылева-Ланько, главный библиограф Национальной библиотеки Беларуси:

Здесь найдете вам нужную литературу

По любому вопросу и теме всегда:

И про древних народов быт и культуру,

И про межпланетные поезда.

Помогает машина…

Даже книгу с Венеры, с другой ли планеты

Можно здесь получить, ну почти что в момент,

Потому что недавно открыт межпланетный,

Очень четко работающий абонемент.

Космические мечты стали реальностью. В 1989-м архитектурный проект Виктора Крамаренко и Михаила Виноградова одержал победу на всесоюзном конкурсе. Строительство «кристалла» задвинули в полку на 13 лет, зато потом возводили уже по передовым технологиям.

Светлана Базылева-Ланько:

В нашей библиотеке есть система доставки документов читателю – телелифт. Это небольшая железная дорога, она составляет около восьми километров. Книжка загружается в контейнер и по адресу отправляется в читальный зал. Наша библиотека входит как в топ самых уникальных, красивых, так и в топ самых ужасных. Когда библиотека строилась, говорили, что она может выдержать землетрясение в пять баллов. Памятник Франциску Скорине, первую книжку он создал более 500 лет назад – библиотека простоит 500 лет, с ней ничего не случится.

Площадь литературного фонда – более 110 тысяч квадратов, а это четверть Ватикана. Десять этажей хранилища, 20 читальных залов. Духовной пищи здесь предостаточно, а дизайн вдохновляет расти. Главный вход выполнен в виде раскрытой книги со словами из Библии Франциска Скорины «Каб быў дасканалым Божы чалавек» на 19 языках мира. Внутри читателей поражают 200-килограммовые шары из гранита. Эдакий вечный двигатель.

Прозрачный пол, кажется, завис в воздухе, но ему по силам выдержать любую делегацию. Огромные яркие панно отправляют в культурное путешествие по регионам и знакомят со светилами. Как известно, рукописи не горят. А в Национальной библиотеке знают, как сохранить раритеты для потомков. Музей книги – Мекка для гостей и туристов.

Алесь Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:

Гэта каля 100 тысяч дакументаў, якія маюць статус надзвычай высокай каштоўнасці. У гэтым памяшканні Музея кнігі можна азнаёміцца, таксама і ў чытальную залю заказаць і старажытныя рукапісы, напісаныя на лацінскай, арабскай, турэцкай, японскай, натуральна на беларускай, рускай, польскай і іншых мовах. Можна пачытаць старадрукі – кнігі, надрукаваныя ў XV-XVIII стагоддзях. Напрыклад, у нашых зборах захавалася самая вялікая ў краіне калекцыя так званых інкунабулаў – гэта кнігі часоў Іагана Гутэнберга, выданні XV стагоддзя.