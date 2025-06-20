Как пришла идея проекта Национальной библиотеки? Пообщались с заслуженным архитектором Беларуси

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Национальная библиотека, Музей истории Великой Отечественной войны, столичный железнодорожный вокзал, кинотеатр «Москва» – эти здания по праву можно назвать визитной карточкой Минска. Ими восхищаются белорусы и гости нашей страны. А ведь все это творения талантливейшего человека – заслуженного архитектора, дважды лауреата Государственной премии Республики Беларусь, профессора Международной академии архитектуры Виктора Крамаренко.

Анна Меркушевич, корреспондент:

Много объектов, которые знаковые для Минска, для страны – визитные карточки. Но все-таки какой вам ближе всего?

Виктор Крамаренко:

Наиболее близкий к сердцу, к душе – это, конечно, Национальная библиотека, потому что это объект, в который мы с Михаилом Виноградовым вложили очень много труда и получили соответствующие результаты.