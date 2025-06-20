Как пришла идея проекта Национальной библиотеки? Пообщались с заслуженным архитектором Беларуси

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Национальная библиотека, Музей истории Великой Отечественной войны, столичный железнодорожный вокзал, кинотеатр «Москва» – эти здания по праву можно назвать визитной карточкой Минска. Ими восхищаются белорусы и гости нашей страны. А ведь все это творения талантливейшего человека – заслуженного архитектора, дважды лауреата Государственной премии Республики Беларусь, профессора Международной академии архитектуры Виктора Крамаренко.
Анна Меркушевич, корреспондент:
Много объектов, которые знаковые для Минска, для страны – визитные карточки. Но все-таки какой вам ближе всего?
Виктор Крамаренко:
Наиболее близкий к сердцу, к душе – это, конечно, Национальная библиотека, потому что это объект, в который мы с Михаилом Виноградовым вложили очень много труда и получили соответствующие результаты.
Еще бы, это здание получило высокую оценку на международном уровне: Национальная библиотека вошла в топ-28 самых красивых библиотек мира и заняла там первое место. Кроме того, этот объект входит в рейтинг «100 шедевров мира» наряду с творениями Нимейера, Гауди, Фостера Нормана.
Виктор Крамаренко:
И мы с Михаилом Виноградовым рассуждали таким образом: здание должно быть суперкомпактное. Самой компактной формой в природе является шар. Вот мы фондохранилище и сделали в виде шара.
Подробности – в видео.