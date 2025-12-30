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Из долгостроя 90-х в визитную карточку столицы. Зданию ж/д вокзала Минска исполнилось 25 лет

30 декабря 2025 17:55
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У одной из самых узнаваемых визитных карточек Минска сегодня, 30 декабря, 25-летний юбилей. Зданию главного железнодорожного вокзала столицы четверть века. Хотя самой станции больше сотни лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешнее футуристичное здание пассажирского терминала вмиг стало не только удобным транспортным узлом, но и достопримечательностью столицы. Хотя этому новоселью предшествовал статус одного из долгостроев 90-х и одной из самых криминальных локаций Минска тех лет.

Из долгостроя 90-х в визитную карточку столицы. Зданию ж/д вокзала Минска исполнилось 25 лет-2

За свои 150 лет Минский железнодорожный вокзал видел немало: горел, восстанавливался из руин, встречал первых пассажиров после войны, объединял семьи и менял судьбы. Но время диктовало свои условия, и старая инфраструктура к концу 70-х окончательно исчерпала свои возможности. 

В 1991-м здание снесли. Параллельно специалисты проектировали новый объект. А результатом стал обновленный вокзал. Торжественное открытие состоялось 30 декабря 2000 года. 

Из долгостроя 90-х в визитную карточку столицы. Зданию ж/д вокзала Минска исполнилось 25 лет-4

Возводили здание по современным в то время технологиям, использовали передовые материалы. Например, впервые в республики опробовали систему подогрева пола. А фасады облицовывали так называемым сухим методом с применением креплений из нержавеющей стали, что не допускало отслоение плит в мороз и сырость. Тем самым увеличился срок эксплуатации.

Из долгостроя 90-х в визитную карточку столицы. Зданию ж/д вокзала Минска исполнилось 25 лет-6

Виктор Крамаренко, архитектор нового здания Минского железнодорожного вокзала:
Для того чтобы проект соответствовал международному классу, мы вместе с заказчиками едем на поездах Intercity-Express по всей Европе. Изучаем эти вокзалы, чтобы впитать все новое, все совершенное, чтобы этот вокзал был таким, каким он есть сейчас.

Очень большое внимание уделялось отделочным материалам. Мы сейчас с вами смотрим и видим, что вокзал выглядит как новый. Это действительно так благодаря хорошим материалам.

Из долгостроя 90-х в визитную карточку столицы. Зданию ж/д вокзала Минска исполнилось 25 лет-8

Сегодня Минский вокзал – это город в городе. Площадь современного комплекса более 35 тысяч квадратных метров. Просторные залы, точки питания, аптеки, магазины. Для самых маленьких обустроена комната матери и ребенка. А для удобной навигации есть системы электронных информационных табло, чтобы никто не потерялся.

Подробнее в видео.

# Вокзал # Виктор Крамаренко

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