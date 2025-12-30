Из долгостроя 90-х в визитную карточку столицы. Зданию ж/д вокзала Минска исполнилось 25 лет

У одной из самых узнаваемых визитных карточек Минска сегодня, 30 декабря, 25-летний юбилей. Зданию главного железнодорожного вокзала столицы четверть века. Хотя самой станции больше сотни лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нынешнее футуристичное здание пассажирского терминала вмиг стало не только удобным транспортным узлом, но и достопримечательностью столицы. Хотя этому новоселью предшествовал статус одного из долгостроев 90-х и одной из самых криминальных локаций Минска тех лет.

За свои 150 лет Минский железнодорожный вокзал видел немало: горел, восстанавливался из руин, встречал первых пассажиров после войны, объединял семьи и менял судьбы. Но время диктовало свои условия, и старая инфраструктура к концу 70-х окончательно исчерпала свои возможности. В 1991-м здание снесли. Параллельно специалисты проектировали новый объект. А результатом стал обновленный вокзал. Торжественное открытие состоялось 30 декабря 2000 года.

Возводили здание по современным в то время технологиям, использовали передовые материалы. Например, впервые в республики опробовали систему подогрева пола. А фасады облицовывали так называемым сухим методом с применением креплений из нержавеющей стали, что не допускало отслоение плит в мороз и сырость. Тем самым увеличился срок эксплуатации.

Виктор Крамаренко, архитектор нового здания Минского железнодорожного вокзала:

Для того чтобы проект соответствовал международному классу, мы вместе с заказчиками едем на поездах Intercity-Express по всей Европе. Изучаем эти вокзалы, чтобы впитать все новое, все совершенное, чтобы этот вокзал был таким, каким он есть сейчас. Очень большое внимание уделялось отделочным материалам. Мы сейчас с вами смотрим и видим, что вокзал выглядит как новый. Это действительно так благодаря хорошим материалам.