Интересные факты о Минске: железнодорожный вокзал
Новости Беларуси. С посвящением любимому городу. Железнодорожный вокзал Минска и автовокзал «Центральный» не только в праздник, а каждый день распахивают двери для гостей. Если театр начинается с вешалки, то город – с вокзала. Обновленные, обустроенные по последнему слову техники и всегда радушные.
Конечно же, знакомство с Минском начинается с вокзала. И, пожалуй, это даже больше место встреч, чем расставаний. Тем более что железнодорожная и автобусная гавани в столице расположены по соседству, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Появились они в разное время, однако традиционная архитектура здесь сочетается с самыми смелыми инженерными решениями.
Рабия Аль-Изаби, турист (Ливия):
Первый раз, когда мы приехали в Беларусь, заметили, что у вас такой большой вокзал. Любой человек, который приехал на вокзал, он узнает, что очень добрые люди здесь.
Рабия Аль-Изаби впечатлен видами города из окон минского вокзала.
Кстати, для тех, кто только знакомится с нашей страной, за 20 минут до отправления поезда специальные табло в здании вокзала показывают знаковые места того города, в который отправляется пассажир.
За свою больше чем вековую историю легендарный минский вокзал примерил и деревянный, и каменный облик. В годы войны очень сильно пострадал.
До сих пор в подвале вокзала об этом напоминает отпечатанная на цементе ступня фашистского солдата.
Уже в независимой Беларуси «ворота города» стали реконструировать. Сначала построили мост над путями, затем – тоннели.
В сутки вокзал принимает около 30 тысяч путешественников.
Евгения Боброва, турист (Россия):
Вай-фай есть. Вообще, все современно и доступно.
Конкорс – на вокзале самое любимое место пассажиров.
Сейчас его купол украшает национальный орнамент. А вот символичные узоры на этих дверях появились неспроста. Они не только украшают стекло, но и берегут головы тех, кто в спешке не замечает прозрачных дверей.
Самые современные технологии и материалы и по сей день крепкие, как и тандем маэстро столичной архитектуры Виноградова и Крамаренко. По проекту мастеров в 2000 году на стройке минского ж/д вокзала впервые в Беларуси применили металлокерамику, нержавеющую сталь и стеклопакеты.
Владимир Григорович, первый заместитель начальника станции «Минск Пассажирский» – начальник вокзала Минского отделения Белорусской железной дороги:
Очень долго думали насчет сноса его, не решались, все-таки памятник старины. И строить вот такой «наш красавец» сегодня, светлый.
На «северном» вокзале удалось согреть пассажиров специальным зеркальным стеклом и даже полами. Змейкой здесь уложили 42 километра медных труб.
Виктор Крамаренко, архитектор, дважды лауреат Государственной премии Республики Беларусь:
Мы в него тогда еще заложили такие принципы, которые позволяют пассажиру комфортно себя чувствовать на этом вокзале. Там просторно, там легко ориентироваться, там нет пересечения потоков.
А вот новостройка автовокзала на десять лет младше железнодорожной. В 2007 году старое двухэтажное здание было закрыто на реконструкцию.
Сейчас – современный вокзальный комплекс в сутки обслуживает до трех тысяч пассажиров. Причем из разных городов Европы.
Юлия Старовойтова, начальник отдела организации пассажирских перевозок филиала «Автовокзал «Центральный» ГП «Минсктранс»:
Работаем в компьютерных программах перевозчиков, которые они нам предоставляют, изучаем спрос, выходим с предложениями, что в какие-то направления нужно увеличить количество рейсов.
Онлайн-табло – ноу-хау 2017 года – то, что объединяет и городской, и пригородный транспорт.
Так, скажем, в автобусе пассажир может посмотреть, с какого пути отправляется нужный ему поезд.
В будущем строители смогут работать над продолжением правого крыла ж/д вокзала, а все пути обеспечат навесами. Возможно, в городе появится еще один железнодорожный вокзал – «Южный».