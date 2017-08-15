Интересные факты о Минске: железнодорожный вокзал

Новости Беларуси. С посвящением любимому городу. Железнодорожный вокзал Минска и автовокзал «Центральный» не только в праздник, а каждый день распахивают двери для гостей. Если театр начинается с вешалки, то город – с вокзала. Обновленные, обустроенные по последнему слову техники и всегда радушные.

Конечно же, знакомство с Минском начинается с вокзала. И, пожалуй, это даже больше место встреч, чем расставаний. Тем более что железнодорожная и автобусная гавани в столице расположены по соседству, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Появились они в разное время, однако традиционная архитектура здесь сочетается с самыми смелыми инженерными решениями.

Рабия Аль-Изаби, турист (Ливия):

Первый раз, когда мы приехали в Беларусь, заметили, что у вас такой большой вокзал. Любой человек, который приехал на вокзал, он узнает, что очень добрые люди здесь.

Рабия Аль-Изаби впечатлен видами города из окон минского вокзала. Кстати, для тех, кто только знакомится с нашей страной, за 20 минут до отправления поезда специальные табло в здании вокзала показывают знаковые места того города, в который отправляется пассажир. За свою больше чем вековую историю легендарный минский вокзал примерил и деревянный, и каменный облик. В годы войны очень сильно пострадал.

До сих пор в подвале вокзала об этом напоминает отпечатанная на цементе ступня фашистского солдата.

Уже в независимой Беларуси «ворота города» стали реконструировать. Сначала построили мост над путями, затем – тоннели.

В сутки вокзал принимает около 30 тысяч путешественников.

Евгения Боброва, турист (Россия):

Вай-фай есть. Вообще, все современно и доступно. Конкорс – на вокзале самое любимое место пассажиров.

Сейчас его купол украшает национальный орнамент. А вот символичные узоры на этих дверях появились неспроста. Они не только украшают стекло, но и берегут головы тех, кто в спешке не замечает прозрачных дверей.

Самые современные технологии и материалы и по сей день крепкие, как и тандем маэстро столичной архитектуры Виноградова и Крамаренко. По проекту мастеров в 2000 году на стройке минского ж/д вокзала впервые в Беларуси применили металлокерамику, нержавеющую сталь и стеклопакеты.

Владимир Григорович, первый заместитель начальника станции «Минск Пассажирский» – начальник вокзала Минского отделения Белорусской железной дороги:

Очень долго думали насчет сноса его, не решались, все-таки памятник старины. И строить вот такой «наш красавец» сегодня, светлый. На «северном» вокзале удалось согреть пассажиров специальным зеркальным стеклом и даже полами. Змейкой здесь уложили 42 километра медных труб.

Виктор Крамаренко, архитектор, дважды лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Мы в него тогда еще заложили такие принципы, которые позволяют пассажиру комфортно себя чувствовать на этом вокзале. Там просторно, там легко ориентироваться, там нет пересечения потоков. А вот новостройка автовокзала на десять лет младше железнодорожной. В 2007 году старое двухэтажное здание было закрыто на реконструкцию.

Сейчас – современный вокзальный комплекс в сутки обслуживает до трех тысяч пассажиров. Причем из разных городов Европы.

Юлия Старовойтова, начальник отдела организации пассажирских перевозок филиала «Автовокзал «Центральный» ГП «Минсктранс»:

Работаем в компьютерных программах перевозчиков, которые они нам предоставляют, изучаем спрос, выходим с предложениями, что в какие-то направления нужно увеличить количество рейсов. Онлайн-табло – ноу-хау 2017 года – то, что объединяет и городской, и пригородный транспорт.