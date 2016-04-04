Минск в районе завода им. Кирова: история и планы архитекторов

Изначально в районе улиц Первомайской и Красноармейской (в прошлом Скобелевской и Окольной) находилась знаменитая столичная площадь Кошарская, от польского слова «кошары» – казармы. Это был своего рода военный городок. Здесь же располагалась и вся необходимая инфраструктура, в том числе небольшая кузница. С нее в 1881 году начнет историю будущий завод имени Кирова. Кстати, его тогда называли по местоположению – Кошарским.

Валентина Короткина, экскурсовод:

У 1881 годзе прадпрымальнік Якабсон выкупае звычайную кузню і робіць на яе базе прадпрыемства прамысловых маштабаў. Завод атрымае назву ў будучым машанабудаўнічага чыгунамедналіцейнага. І гэта прадпрыемства пачне абслугоўваць розныя сферы прамысловасці. Спачатку абслугоўвалі невялікія прадпрыемствы, рабілі тармазныя механізмы, буксавыя машыны, для чыгунки мінскай, таксама абслугоўвалі пажарную сістэму.

Тогда производственная мощность завода была совсем небольшой. На протяжении 20 лет здесь трудилось около 10 человек.

В 1900 году Якобсон знакомится с именитым столичным торговцем Лифшицем, предприниматели объединяют свои производства.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Спачатку абслугоўвалі чыгунку, а пасля пачалася вытворчасць абсталявання для дрожжавых, фанерных прадпрыемстваў. Гэта было тагачаснае ноу-хау, бо да гэтага закупалі за мяжой.

В начале XX века на работу приходит более полутора тысяч человек, открываются новые цеха: слесарный, токарный, столярный и литейный. Начало XX века стало периодом расцвета Кошарского завода. После революции производство расширяется еще больше. К нему присоединяются два небольших предприятия. Завод не прекращал свою работу и во время Первой мировой войны.

Валентина Короткина, экскурсовод:

З 1914 года на базе прадпрыемства была наладжана вытворчасць сухароў. Частку машынабудаўнічых карпусоў адалі пад снабжэнне правіянтам вайскоўцаў.

Набравший огромные обороты и уже получивший известность во всем мире Кошарский завод в 1919 году перешел во владения советской власти. С 1934 года он специализируется на станкостроении. Тогда же предприятию было присвоено имя российского революционера Сергея Мироновича Кирова.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Захад у вытворчасці завода, заняпад пачаўся з канца 80-х, поступова, як толькі зніклі рынкі збыту ўсіх гэтых агрэгатаў і для сельскай гаспадаркі, і для транспарту.

О былой славе некогда знаменитого и одного из старейших заводов сегодня напоминают многочисленные цеха. Часть из них уже не действуют. Те, что еще остались в строю, согласно генеральному плану Минска, будут вынесены за территорию города, а на их месте предполагается общественная застройка.

Над судьбой этого участка городские власти задумывались уже давно. Так, на суд Министерству архитектуры было вынесено две концепции. Для дальнейшего проектирования была выбрана версия мастерской Виктора Крамаренко.

Главной изюминкой этого квартала станет пешеходная улица. Таких мест очень не хватает городу, а организация их в историческом месте сопровождается сложностями. Благодаря своему уникальному расположению вблизи парка Горького, проспекта Независимости и реки Свислочь территория завода имени Кирова прекрасно подходит для этих целей.

Пешеходная улица свяжет сразу несколько будущих площадей: Набережную (со стороны улицы Первомайской), Овальную, Кошарскую и Китайскую (возле гостиницы «Пекин»). Каждая из них удивит минчан.

Виктор Крамаренко, архитектор, дважды лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Первая площадь – Набережная. 100 лет назад, оказывается, Набережная площадь существовала. Мы ее создадим на базе тех зданий, которые там есть. Мы предлагаем там сделать еще дополнительную башню с уникальными часами, которые будут привлекать внимание. С этой площади человек уже начинает шествовать по пешеходному пространству.

Чуть дальше расположится еще одна историческая площадь – Кошарская. Здесь под светопрозрачной кровлей построят кафе, рестораны и выставочные комплексы. Эта территория, по словам архитектора, должна стать комфортным местом отдыха для минчан и гостей столицы.

Виктор Крамаренко, архитектор, дважды лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Она будет впитывать в себя очень много зелени, она объединится с китайским сквером. Это будет совершенно уникальное место. Там сейчас находится часть завода имени Кирова. Мы вместе с заказчиком предложили концепциию создания на базе этой части завода лофта. Это завод, который получил другую функцию.

От улицы Первомайской и до Кошарской площади застройку предполагают сделать квартальной. На первых двух этажах разместятся торговые ряды, кафе, рестораны и кинотеатры. Выше будут находиться жилые площади.

Кстати, на пешеходной улице застройка планируется в духе проспекта Независимости: 4-6-этажные здания. Высотность объектов будет повышаться в сторону удаления от центра. Проектом предусмотрено строительство школы. Транспортная инфраструктура уже определена.

Виктор Крамаренко, архитектор, дважды лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Пешеходная улица будет без транспорта, он будет вынесен на периферийные улицы. Необходимый транспорт, который обслуживает магазины, административные здания, жилые, будет дворами кварталов.

Архитекторы предложили реализовать идею строительства велоцентра с прокатом, кофейней и техобслуживанием двухколесного транспорта.

Приступить к застройке территории планируют сразу после одобрения плана Комитетом архитектуры. Первую очередь обещают сдать за три года, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.