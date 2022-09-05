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Первое в СССР здание-трансформер. Какие необычные сооружения создали советские архитекторы в Минске?

05 сентября 2022 14:47
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Параллельно грандиозной стройке советский Минск продолжал бурными темпами менять свой облик. Город приобретал новые краски и не переставал удивлять своими нестандартными архитектурными формами.

Первое в СССР здание-трансформер. Какие необычные сооружения создали советские архитекторы в Минске?-1

Виктор Крамаренко, заслуженный архитектор Беларуси, дважды лауреат Государственной премии Республики Беларусь:
Классическое направление архитектуры, в котором работали все архитекторы, было запрещено. Это открыло возможности работать на все 360 градусов без профессионального зашуривания. Появился зеленый диаметр, который является архитектурным произведением мирового порядка.

Первое в СССР здание-трансформер. Какие необычные сооружения создали советские архитекторы в Минске?-4

Творческий поиск, кропотливый труд искусных мастеров-новаторов прошлого столетия подарили Минску и первое в СССР здание-трансформер. Дворец спорта распахнул свои двери в канун Дня Победы 7 мая 1966 года и стал настоящим глотком свежего воздуха для столичной архитектуры.

Первое в СССР здание-трансформер. Какие необычные сооружения создали советские архитекторы в Минске?-7

Виктор Крамаренко:
В это время было принято решение создать универсальный зал, в котором могли бы проходить гала-концерты, спортивные соревнования, был построен объект вместимостью 6 тысяч человек. Проектировали его тогда архитекторы Сергей Филимонов и Валентин Малышев.

В 70-е также активно велось проектирование Троицкого предместья. И хотя сегодня вряд ли удастся представить сердце столицы без знаменитых брусчатых улочек с богатым историческим прошлым, 50 лет назад жизнь Верхнего города висела на волоске в прямом смысле этого слова. Аварийную застройку, руины и трущобы, прежний облик главной визитной карточки Минска, власти хотели уничтожить.

Первое в СССР здание-трансформер. Какие необычные сооружения создали советские архитекторы в Минске?-10

Виктор Крамаренко:
Я очень хорошо помню тот момент, когда Петр Миронович Машеров, который тоже задумывался над судьбой Верхнего города, пригласил к себе группу, состоящую из писателя Владимира Короткевича, Юрия Чантурия, пригласили и меня, поскольку я работал в «Минскпроекте», как раз имел отношение к этой части города. Мы с Петром Мироновичем 6 часов дискутировали на эту тему. В результате этого разговора Петр Миронович склонился на нашу сторону и сказал, что Верхнему городу быть.

Первое в СССР здание-трансформер. Какие необычные сооружения создали советские архитекторы в Минске?-13

Сохранили историю и продолжили писать новую главу столичной летописи. В сентябре 1980-го Минск празднует торжественное открытие первого широкоформатного кинотеатра в республике.

Первое в СССР здание-трансформер. Какие необычные сооружения создали советские архитекторы в Минске?-16

Виктор Крамаренко:
Мы, молодые архитекторы Владимир Щербин, Михаил Виноградов и я, сделали предложение на тот момент суперсовременное – с громадной консолью большого зрительного зала.

При создании станции «Октябрьская» были найдены бивни мамонта. Как строилось метро в Минске – подробнее здесь.

# История # общество # Виктор Крамаренко # Сергей Филимонов # Владимир Щербин # Михаил Виноградов # Владимир Короткевич # Валентин Малышев # Петр Машеров # Фотофакт

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