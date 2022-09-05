Первое в СССР здание-трансформер. Какие необычные сооружения создали советские архитекторы в Минске?

Параллельно грандиозной стройке советский Минск продолжал бурными темпами менять свой облик. Город приобретал новые краски и не переставал удивлять своими нестандартными архитектурными формами.
Параллельно грандиозной стройке советский Минск продолжал бурными темпами менять свой облик. Город приобретал новые краски и не переставал удивлять своими нестандартными архитектурными формами.
Виктор Крамаренко, заслуженный архитектор Беларуси, дважды лауреат Государственной премии Республики Беларусь:
Классическое направление архитектуры, в котором работали все архитекторы, было запрещено. Это открыло возможности работать на все 360 градусов без профессионального зашуривания. Появился зеленый диаметр, который является архитектурным произведением мирового порядка.
Творческий поиск, кропотливый труд искусных мастеров-новаторов прошлого столетия подарили Минску и первое в СССР здание-трансформер. Дворец спорта распахнул свои двери в канун Дня Победы 7 мая 1966 года и стал настоящим глотком свежего воздуха для столичной архитектуры.
Виктор Крамаренко:
В это время было принято решение создать универсальный зал, в котором могли бы проходить гала-концерты, спортивные соревнования, был построен объект вместимостью 6 тысяч человек. Проектировали его тогда архитекторы Сергей Филимонов и Валентин Малышев.
В 70-е также активно велось проектирование Троицкого предместья. И хотя сегодня вряд ли удастся представить сердце столицы без знаменитых брусчатых улочек с богатым историческим прошлым, 50 лет назад жизнь Верхнего города висела на волоске в прямом смысле этого слова. Аварийную застройку, руины и трущобы, прежний облик главной визитной карточки Минска, власти хотели уничтожить.
Виктор Крамаренко:
Я очень хорошо помню тот момент, когда Петр Миронович Машеров, который тоже задумывался над судьбой Верхнего города, пригласил к себе группу, состоящую из писателя Владимира Короткевича, Юрия Чантурия, пригласили и меня, поскольку я работал в «Минскпроекте», как раз имел отношение к этой части города. Мы с Петром Мироновичем 6 часов дискутировали на эту тему. В результате этого разговора Петр Миронович склонился на нашу сторону и сказал, что Верхнему городу быть.
Сохранили историю и продолжили писать новую главу столичной летописи. В сентябре 1980-го Минск празднует торжественное открытие первого широкоформатного кинотеатра в республике.
Виктор Крамаренко:
Мы, молодые архитекторы Владимир Щербин, Михаил Виноградов и я, сделали предложение на тот момент суперсовременное – с громадной консолью большого зрительного зала.
При создании станции «Октябрьская» были найдены бивни мамонта. Как строилось метро в Минске – подробнее здесь.