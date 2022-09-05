Первое в СССР здание-трансформер. Какие необычные сооружения создали советские архитекторы в Минске?

Виктор Крамаренко, заслуженный архитектор Беларуси, дважды лауреат Государственной премии Республики Беларусь: Классическое направление архитектуры, в котором работали все архитекторы, было запрещено. Это открыло возможности работать на все 360 градусов без профессионального зашуривания. Появился зеленый диаметр, который является архитектурным произведением мирового порядка.

Творческий поиск, кропотливый труд искусных мастеров-новаторов прошлого столетия подарили Минску и первое в СССР здание-трансформер. Дворец спорта распахнул свои двери в канун Дня Победы 7 мая 1966 года и стал настоящим глотком свежего воздуха для столичной архитектуры.

Виктор Крамаренко:

В это время было принято решение создать универсальный зал, в котором могли бы проходить гала-концерты, спортивные соревнования, был построен объект вместимостью 6 тысяч человек. Проектировали его тогда архитекторы Сергей Филимонов и Валентин Малышев.

В 70-е также активно велось проектирование Троицкого предместья. И хотя сегодня вряд ли удастся представить сердце столицы без знаменитых брусчатых улочек с богатым историческим прошлым, 50 лет назад жизнь Верхнего города висела на волоске в прямом смысле этого слова. Аварийную застройку, руины и трущобы, прежний облик главной визитной карточки Минска, власти хотели уничтожить.