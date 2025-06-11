В его планах ещё много интересных проектов. Прогулялись по Минску с архитектором Виктором Крамаренко

Виктор Крамаренко родился через год после освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня он отмечает юбилей – 80 лет. Заслуженный архитектор, дважды лауреат Государственной премии Республики Беларусь, профессор Международной академии архитектуры. Многие из его творений стали визитной карточкой нашей страны и столицы. Начнем нашу прогулку с кинотеатра «Москва».

Анна Меркушевич, корреспондент:

Виктор Владимирович, мы с вами находимся в здании, которое стало стартовым в вашей карьере, правильно?