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В его планах ещё много интересных проектов. Прогулялись по Минску с архитектором Виктором Крамаренко

11 июня 2025 12:10
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Виктор Крамаренко родился через год после освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня он отмечает юбилей – 80 лет. Заслуженный архитектор, дважды лауреат Государственной премии Республики Беларусь, профессор Международной академии архитектуры. Многие из его творений стали визитной карточкой нашей страны и столицы. Начнем нашу прогулку с кинотеатра «Москва».

Анна Меркушевич, корреспондент:
Виктор Владимирович, мы с вами находимся в здании, которое стало стартовым в вашей карьере, правильно?

В его планах ещё много интересных проектов. Прогулялись по Минску с архитектором Виктором Крамаренко-2

Виктор Крамаренко, заслуженный архитектор Беларуси:
Совершенно верно. В 70-х годах, после института, я со своими коллегами (Владимиром Щербиной и Михаилом Виноградовым) участвовали в конкурсе в «Белгоспроекте» на лучшие предложения по кинотеатру.

И выиграли его. Молодым архитекторам необходимо было спроектировать не просто кинотеатр, а флагман киноиндустрии Беларуси, широкоформатный и самый на тот момент вместительный. Прошло более 40 лет, здание состарилось и потребовало обновления. Дать вторую жизнь Москве снова вызвался Виктор Крамаренко, на этот раз в команде с Валерием Куцко. Главное было поменять начинку и сохранить аутентичность.

Подробности в видео.

# Архитектура # Виктор Крамаренко

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