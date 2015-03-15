Железнодорожный вокзал в Минске: первые в стране теплые полы, принцип перевернутой пирамиды и нереализованные планы

Минский железнодорожный вокзал – это целый транспортный комплекс. Работа здесь кипит круглые сутки: поезда прибывают и отправляются в путь, а пассажиры неизменно встречаются с близкими и отправляются в дальнюю дорогу.

Первое здание столичного вокзала было деревянным, но потом оно было перестроено в камне и просуществовало более века. На смену ему пришло привычное всем современное устройство вокзальной территории.

Кристина Бугаенко, экскурсовод:

В 1991 году состоялся снос, так как здание было в аварийном состоянии и его невозможно было реконструировать. Изначально проект поручили сделать архитекторам из Москвы. Но проект не понравился, поскольку Минск не был выделен как столица, а рассматривался как один из многих городов. Поэтому следующие проекты поручили сделать белорусским архитекторам.

Отбор проектов будущей визитной карточки столицы велся с особой строгостью – конкурс проходил в три этапа.

Михаил Виноградов, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Участвовало в конкурсе помимо нас, москвичей команд восемь. И потом состоялся совет. Все пришли к выводу, что наш проект лучше. В конце концов нам эту работу отдали. У нас был вариант с небольшим сохранением, хотя бы фасадной части старого вокзального корпуса. И без сохранения. Но пока проходили все эти конкурсы, старый вокзал снесли.

Когда конкурс закончился и проект был утвержден, приступили к возведению. Но здание вокзала превратилось в долгострой. Его создавали по крупицам, но это и к лучшему – в итоге удалось подобрать самые подходящие материалы.

Михаил Виноградов, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Для внешней отделки мы поехали в Португалию, чтобы выбрать светлый камень. Ходили, выбирали, но все что-то не то. Уже как-то приуныли. А потом идем, уже под вечер, по этому порту и увидели небольшой, в несколько этажей, домик. Он облицован замечательным светлым камнем. Камень оказался испанским. Завод постарался, и, видите, камень замечательный.

Стройка продолжалась 10 лет.

За это время многое изменилось. Например, появились предприятия, способные снабдить стройплощадку нужными материалами. Задача стояла сделать все максимально качественно, чтобы вокзал не требовал ремонта долгие годы.

Виктор Крамаренко, архитектор, дважды лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

В то время впервые в Беларуси были применены теплые полы, которые позволили избавить здание от многочисленных радиаторов, которые были бы навешаны на стенах. И теплый воздух присутствует как раз в той зоне, где находятся пассажиры.

При подготовке проекта здания вокзала упор был сделан на сохранение максимальной величины Привокзальной площади.

Центральный вход образует коридор с въездными воротами Минска и создает единый ансамбль пространства, тем самым приглашая гостей столицы, сошедших с поезда, в город.

Виктор Крамаренко, архитектор, дважды лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Здание сделано по принципу перевернутой пирамиды. То есть самый первый этаж мы максимально сжали. Таким образом, чтобы освободить площадь. А уже все последующие этажи идут с расширением. И главный элемент вокзала – это атриум, в котором мы сейчас с вами находимся. Это то помещение, где пассажир, войдя сюда, во-первых, должен сориентироваться куда ему идти. Во-вторых, у всех тех многочисленных пассажиров, которые здесь встречаются, у каждого должен быть свой поток, по которому он движется.

Здание вокзала обращено на север, поэтому перед архитекторами стояла задача заставить дневной свет работать на пользу зданию, подсвечивать его. Именно поэтому были выбраны розовато-коричневые стекла. А освещенности помещениям добавили зенитные фонари, или, по-простому, остекленные части потолка.

Минское здание железнодорожного вокзала не зря называют одним из самых удобных. Здесь и вместительные помещения билетных касс, несколько залов ожидания, система лифтов и эскалаторов, множество торговых объектов.

Но, как всегда, планы были более грандиозны, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Виктор Крамаренко, архитектор, дважды лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Весь транспорт загонялся во внутрь. Там были подземные парковки, торговые учреждения. Сейчас подземный уровень вокзала обозначен цветом. Здесь переход к улице Кирова. И вы видите, что подземный уровень, который задуман конкурсным проектом и когда-то, я уверен, будет реализован, распространялся по всей Привокзальной площади.

В планах архитекторов была и лирическая нота – скульптура девушки, ведь вокзал – традиционное место встреч и расставаний, место, где люди испытывают самые яркие эмоции. Здание вокзала стало символом Минска, оно радушно встречает гостей, а въездные ворота приглашают прогуляться по городу.