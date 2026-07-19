Новости по тегу #Виктор Кондратович

Какие задачи сегодня стоят перед системой здравоохранения и каких результатов намерены достичь в ближайшие годы? Пообщались с членом Совета Республики Виктором Кондратовичем.
Дорогой, которая ведет в будущее, является совместный проект верхних палат парламента – «Поезд Памяти».
Такой формат хорошо зарекомендовал себя. Как подчеркнула председатель Совета Республики, личные встречи позволяют выявить моменты, на которые стоит обратить особое внимание. Прежде всего, это повторные и коллективные обращения граждан.
Ежегодно в мире онкологией заболевают около 15 миллионов человек. Прогнозы ВОЗ неутешительные. В ближайшее десятилетие количество больных увеличилось в полтора раза.
«30 лет назад половина пациентов умирала в течение первого года после установления диагноза. Сейчас одногодичная летальность составляет 17%».
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