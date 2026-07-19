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Новости по тегу #Виктор Кондратович

В Беларуси увеличат продолжительность жизни! Подробностями поделился Виктор Кондратович
19 июля 2026 13:46

В Беларуси увеличат продолжительность жизни! Подробностями поделился Виктор Кондратович

Кочанова о «Поезде Памяти»: сотрудничество молодёжи – залог будущего сотрудничества между странами
14 июля 2025 17:57

Кочанова о «Поезде Памяти»: сотрудничество молодёжи – залог будущего сотрудничества между странами

В Минске состоялось заседание Президиума Совета Республики по итогам единого дня приёма граждан
11 марта 2025 18:13

В Минске состоялось заседание Президиума Совета Республики по итогам единого дня приёма граждан

Какими видами рака чаще всего заболевают белорусы? Поговорили с врачом о новых методах лечения
04 февраля 2025 08:35

Какими видами рака чаще всего заболевают белорусы? Поговорили с врачом о новых методах лечения

Какая смертность от рака в Беларуси? Борьбу с онкологией обсудили с Виктором Кондратовичем
19 января 2025 14:16

Какая смертность от рака в Беларуси? Борьбу с онкологией обсудили с Виктором Кондратовичем

Вынести законопроект. Могут ли в Беларуси запретить вейпы?
10 июля 2024 18:04

Вынести законопроект. Могут ли в Беларуси запретить вейпы?

Вероятность развития рака – что характеризует генетическую предрасположенность к онкологии?
10 июля 2024 17:51

Вероятность развития рака – что характеризует генетическую предрасположенность к онкологии?

«Мы её ругаем, иногда хвалим». О достижениях белорусской медицины рассказал сенатор Виктор Кондратович
19 мая 2024 14:49

«Мы её ругаем, иногда хвалим». О достижениях белорусской медицины рассказал сенатор Виктор Кондратович

Начинается старение организма. У кого повышен риск рака предстательной железы?
13 февраля 2024 20:00

Начинается старение организма. У кого повышен риск рака предстательной железы?

Девушка победила рак четвёртой стадии! Реальная история минчанки
05 декабря 2022 14:18

Девушка победила рак четвёртой стадии! Реальная история минчанки

Одной прививкой можно избежать появления рака? Об этом рассказала Ирина Иконостасова
05 декабря 2022 13:53

Одной прививкой можно избежать появления рака? Об этом рассказала Ирина Иконостасова

Какими видами рака чаще всего болеют белорусы и передаётся ли это по наследству? Рассказал главврач
05 декабря 2022 13:34

Какими видами рака чаще всего болеют белорусы и передаётся ли это по наследству? Рассказал главврач