«Доктор всегда, аускультируя даже лёгкие, обязан посмотреть молочные железы женщины». Зачем?
Обсудим болезнь, которая так или иначе касалась многих, – это страшный диагноз рак. Он вызывает шок, даже если выявляется у знакомых, не говоря о близких или самом человеке. Болезнь коварна тем, что зачастую протекает бессимптомно, поэтому главным оружием онкологов остается скрининг – своевременное обследование и выявление рака на ранних стадиях. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Вы в клинике уже 30 лет. Как за это время изменись подходы к проведению скрининговых исследований, в том числе в технологиях и оборудовании?
Виктор Кондратович, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:
30 лет назад мы знали о скрининге только из учебников. Мы знали, что такое скрининг, какие виды бывают, – не более того. Что касается оборудования, я помню, когда в нашей клинике появился первый УЗИ-аппарат, мы бегали смотреть, что за диковинка такая появилась. У нас один доктор выполнял исследования на этом аппарате. Мы любовались этим и думали: какое счастье, что у нас он появился. На сегодня в нашей клинике мы имеем два МРТ-аппарата, четыре КТ-аппарата, сколько УЗИ-аппаратов, я уже не скажу. В Минске медицинская материальная база колоссальная. Она позволяет проводить огромное количество исследований.
Екатерина Забенько:
Но квалификация врачей, мне кажется, тоже повышается с годами. Плюс онконастороженность врачей. Мне кажется, они более внимательно стали относиться к любым симптомам.
Виктор Кондратович:
Конечно, потому что онкологические заболевания занимают второе место в структуре всех заболеваний. Первое место – сердечно-сосудистые. Конечно, когда приходит пациент, доктор всегда, аускультируя даже легкие, обязан посмотреть молочные железы женщины, он должен осмотреть кожные покровы человека. Это все называется онконастороженностью, параллельным онкоосмотром. Мы с выявлением онкозаболеваний не справимся, но то, о чем я говорю, – это оппортунистический скрининг, не популяционный.
Екатерина Забенько:
Если кто-то хочет пройти скрининг, нужно ли ждать звонка из поликлиники? Если я просто хочу сама себя обследовать, что нужно делать, куда идти?
Виктор Кондратович:
Вы можете прийти к доктору своей поликлиники, сказать, что меня это беспокоит, за это я волнуюсь…
Екатерина Забенько:
Но предупредить, что ты находишься в группе риска: возраст, долгий стаж курильщика, какие-то сопутствующие заболевания.
Виктор Кондратович:
Конечно, особенно, если есть какие-то жалобы. И доктор может спокойно подготовить план обследования. Это необязательно сделать в течение недели. Это можно сделать в течение трех месяцев, это же никуда не горит, спокойно выполнить те исследования, которые соответствуют возрастному критерию пациента. Другое дело, если мы говорим о человеке, который пришел по скрининговой программе. Это здоровый человек, мы потенциально к нему относимся как к здоровому человеку.
Екатерина Забенько:
Нужно сделать акцент, чем отличается скрининг от ранней диагностики, чтобы люди лучше понимали. Скрининг для тех людей, у которых жалоб нет.
Виктор Кондратович:
Абсолютно никаких нет. Ранняя диагностика – жалобы пациента. Скрининговые мероприятия намного дороже, чем мероприятия ранней диагностики, потому что скрининг охватывает 527 тысяч населения, а ранняя диагностика – гораздо меньше.
Екатерина Забенько:
Но эти расходы берет на себя государство, потому что гораздо выгоднее, если можно такими категориями мыслить, обнаружить на очень ранней стадии заболевание, чем потом лечить вторую, третью, не дай бог, четвертую стадию.
Что такое скрининг и в каких районах Минска можно обследоваться на выявление рака? Рассказали медики – подробности здесь.
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