«Доктор всегда, аускультируя даже лёгкие, обязан посмотреть молочные железы женщины». Зачем?

Обсудим болезнь, которая так или иначе касалась многих, – это страшный диагноз рак. Он вызывает шок, даже если выявляется у знакомых, не говоря о близких или самом человеке. Болезнь коварна тем, что зачастую протекает бессимптомно, поэтому главным оружием онкологов остается скрининг – своевременное обследование и выявление рака на ранних стадиях. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Вы в клинике уже 30 лет. Как за это время изменись подходы к проведению скрининговых исследований, в том числе в технологиях и оборудовании?

Виктор Кондратович, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

30 лет назад мы знали о скрининге только из учебников. Мы знали, что такое скрининг, какие виды бывают, – не более того. Что касается оборудования, я помню, когда в нашей клинике появился первый УЗИ-аппарат, мы бегали смотреть, что за диковинка такая появилась. У нас один доктор выполнял исследования на этом аппарате. Мы любовались этим и думали: какое счастье, что у нас он появился. На сегодня в нашей клинике мы имеем два МРТ-аппарата, четыре КТ-аппарата, сколько УЗИ-аппаратов, я уже не скажу. В Минске медицинская материальная база колоссальная. Она позволяет проводить огромное количество исследований. Екатерина Забенько:

Но квалификация врачей, мне кажется, тоже повышается с годами. Плюс онконастороженность врачей. Мне кажется, они более внимательно стали относиться к любым симптомам.

Виктор Кондратович:

Конечно, потому что онкологические заболевания занимают второе место в структуре всех заболеваний. Первое место – сердечно-сосудистые. Конечно, когда приходит пациент, доктор всегда, аускультируя даже легкие, обязан посмотреть молочные железы женщины, он должен осмотреть кожные покровы человека. Это все называется онконастороженностью, параллельным онкоосмотром. Мы с выявлением онкозаболеваний не справимся, но то, о чем я говорю, – это оппортунистический скрининг, не популяционный. Екатерина Забенько:

Если кто-то хочет пройти скрининг, нужно ли ждать звонка из поликлиники? Если я просто хочу сама себя обследовать, что нужно делать, куда идти?

Виктор Кондратович:

Вы можете прийти к доктору своей поликлиники, сказать, что меня это беспокоит, за это я волнуюсь… Екатерина Забенько:

Но предупредить, что ты находишься в группе риска: возраст, долгий стаж курильщика, какие-то сопутствующие заболевания. Виктор Кондратович:

Конечно, особенно, если есть какие-то жалобы. И доктор может спокойно подготовить план обследования. Это необязательно сделать в течение недели. Это можно сделать в течение трех месяцев, это же никуда не горит, спокойно выполнить те исследования, которые соответствуют возрастному критерию пациента. Другое дело, если мы говорим о человеке, который пришел по скрининговой программе. Это здоровый человек, мы потенциально к нему относимся как к здоровому человеку. Екатерина Забенько:

Нужно сделать акцент, чем отличается скрининг от ранней диагностики, чтобы люди лучше понимали. Скрининг для тех людей, у которых жалоб нет.