Какими видами рака чаще всего заболевают белорусы? Поговорили с врачом о новых методах лечения

Ежегодно в мире онкологией заболевают около 15 миллионов человек. Прогнозы Всемирной организации здравоохранения неутешительные. В ближайшее десятилетие количество больных увеличилось в полтора раза. Для Беларуси проблема также актуальна. Но отечественные медики и ученые смогли создать надежный щит обороны против этого заболевания, сегодня активно внедряют новые методики и препараты.

Виктор Кондратович, главный врач Минского городского клинического онкологического центра:

В Беларуси мы повторяем тенденции те же, что происходят в мире по заболеваемости онкологическими болезнями. В Минске за 2024 год заболело 13,5 тысячи людей. В предыдущий год эта цифра была практически на тысячу меньше. Так, из года в год количество заболевших растет. Если взять республиканские показатели, за 2024 год в республике нашей заболело больше 55 тысяч человек. По нашим прогнозам, к 2030 году по городу Минску мы ждем примерно 15 тысяч заболевших. По республике – будет цифра приближаться к 75-76 тысячам. То есть очевидно, что рост заболевания есть. Если брать онкологические заболевания, то среди всех заболевших мужчины – порядка 46%, женщины – 54%. Разные виды злокачественных образований. Среди женщин чаще всего встречается рак молочной железы, рак толстой кишки, рак тела матки. Среди мужчин – это рак предстательной железы, рак толстой кишки и рак легкого.

Юлия Самусенко, ведущая:

Количество заболевших действительно растет, но и смертность же падает. Это все благодаря, может быть, ранней диагностике?

Виктор Кондратович:

Да, показатели смертности снижаются из года в год. Я хочу вам сказать, что если взять статистику от 20-летней давности, то примерно 40 % выявленных пациентов со злокачественным образованием умирали в течение первого года. Сейчас нам удалось снизить этот процент до 17 %. То есть вы видите, что тенденция у нас положительная, хорошая. При этом 5-летние и более дожитие наших пациентов составляет сейчас больше 60 %. 20 лет назад этот процент был тоже чуть выше 40 %. То есть успехи очевидны. С чем это связано? Во-первых, конечно, ранняя диагностика. По городу Минску 67 % пациентов выявляются на первой – второй стадии. Это хороший показатель.