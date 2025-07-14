Кочанова о «Поезде Памяти»: сотрудничество молодёжи – залог будущего сотрудничества между странами

Союзное строительство. А здесь у нас очевидные успехи на огромном пространстве – от Калининграда до Владивостока. Но более чем 5-миллионный Санкт-Петербург – северная российская столица – для Минска регион флагманский. И это взаимно. Подтверждение тому – товарооборот в почти 2,5 миллиарда долларов по итогам 2024 года. Как эту и без того немалую цифру увеличить, 14 июля говорили на встрече Александра Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гуманитарную составляющую обсудили в Совете Республики. Сразу по нескольким направлениям. Молодежные проекты, научная сфера и тесная интеграция в области здравоохранения.

Виктор Кондратович, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию, главный врач Минского городского клинического онкологического центра:

Мы будем работать над новым направлением – персонализацией лечения онкологических заболеваний. В частности, будут применяться подходы с использованием медико-биологических клеточных технологий. То есть это новый шаг в развитии онкологии, что позволит значительно шагнуть вперед в лечении онкологических пациентов. Минск и Петербург сильны школами по борьбе с онкологией и заболеваниями сердца. Очень важное решение – объединить усилия, чтобы сохранить еще больше жизней.

Геннадий Хубулава, главный кардиохирург Санкт-Петербурга (Россия):

Существует много различных технологий обучающих, в том числе с использованием искусственного интеллекта и многих других вещей различных. Других технологий, которые помогают улучшить и мануальные навыки, и улучшить подготовку наших молодых коллег, потому что за ними будущее, они будут нас лечить. Про совместное обучение шла речь и на встрече в РНПЦ «Кардиология». Мы будем развивать вместе и практическую, и академическую медицину.

Мария Прокудина, глава Международного фонда развития медицинской науки и образования «Здоровое сердце»:

Я вижу большой потенциал в сотрудничестве с белорусскими коллегами в области образовательных программ, в области подготовки специалистов новым неинвазивным, инвазивным диагностическим методикам. Мне кажется, это будет очень интересное сотрудничество, которое мы с нетерпением ожидаем.

Дорогой, которая ведет в будущее, является совместный проект верхних палат парламента – «Поезд Памяти». Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы говорили о молодежной политике, потому что понимаем, что это то, что определяет будущее наших стран. Очень важно, что в рамках, под эгидой Совета Республики и Совета Федерации, мы уже 4 года подряд провели такое важное мероприятие «Поезд Памяти». Ребята посещают города Беларуси и всегда посещают Санкт-Петербург. То есть у них остаются яркие впечатления. И мы знаем, что, конечно, сотрудничество молодежи – это, я еще раз повторю, залог будущего сотрудничества между нашими странами.

Петербург – город особый. Здесь не только в камне застыло величие России, жители северной столицы России – носители гена Достоевского и театрального и музейного наследия. Здесь проживает практически 6 миллионов человек. Северная столица – это один из самых экономически успешных городов России. Со своим научным, промышленным и логистическим потенциалом. Петербург для Беларуси – окно в мир. Лукашенко: Беларусь в 2025-м планирует перевезти через порт Бронка около 7 млн тонн грузов. Подробности здесь.