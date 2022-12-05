Одной прививкой можно избежать появления рака? Об этом рассказала Ирина Иконостасова

Обсудим болезнь, которая так или иначе касалась многих, – это страшный диагноз рак. Он вызывает шок, даже если выявляется у знакомых, не говоря о близких или самом человеке. Болезнь коварна тем, что зачастую протекает бессимптомно, поэтому главным оружием онкологов остается скрининг – своевременное обследование и выявление рака на ранних стадиях. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Сейчас проводится скрининговая программа по ранней диагностике рака легкого, туда включена определенная группа людей – это мужчины в возрасте от 50 до 70 лет со стажем курильщика не менее 20 лет. Какие результаты уже на сегодня показывают эти обследования?

Виктор Кондратович, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

Скрининг рака легкого проводится в пилотном варианте под эгидой РНПЦ онкологии в нескольких регионах Минской и Гродненской областей. Пилотный проект подразумевает под собой исследования в течение определенного времени, которое будет у них по 2023 год. В 2023 году мы получим уже первые результаты скрининговых мероприятий, которые проводились. Что касается Минска, в настоящий момент мы совместно с комитетом по здравоохранению разрабатываем программу пилотного проекта по раку легкого, потому что в Минске сделать нам это проще, чем в регионах, при наличии большого количества КТ и при огромном количестве уже выполненных КТ во время коронавирусной пандемии. Поэтому для Минска это дело ближайшей перспективы, но работа по скринингу рака легкого уже идет в регионах. Екатерина Забенько:

Доказывает ли свою эффективность вакцинация девочек от рака шейки матки?

Ирина Иконостасова, главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Безусловно. С 2008 года весь мир узнал, что причиной заболеваний онкологических шейки матки является папилломавирусная инфекция. На сегодня в Минске есть вакцина четырехвалентная, которую можно применять девочкам с 9 до 15 лет до первого полового контакта. Можно обратиться к участковому педиатру. Под конкретного пациента будет производиться заказ на поликлинику. Кроме детских учреждений у нас есть еще городской центр вакцинопрофилактики на базе детской городской инфекционной больницы, также у нас есть детские гинекологи, куда тоже можно обращаться. Екатерина Забенько:

Могут ли женщины привиться? Наверняка желающие есть. Ирина Иконостасова:

Онкологи всех стран мира говорят, что молодая женщина тоже может делать прививку, но при этом она должна быть обследована на ВПЧ-инфекцию и на цитологию. Екатерина Забенько:

Каковы перспективы скрининга рака шейки матки в Минске?