Какая смертность от рака в Беларуси? Борьбу с онкологией обсудили с Виктором Кондратовичем

Ежегодно в Беларуси выявляют не менее 50 тысяч новых случаев рака. О том, как организована система оказания помощи людям с онкологическими заболеваниями, об особенностях профилактики, диагностики и лечения страшного диагноза, мы поговорим с гостем программы «Сенат» на СТВ членом Совета Республики, главным врачом Минского городского клинического онкологического центра Виктором Александровичем Кондратовичем.

Виолетта Шаблинская, СТВ:

Виктор Александрович, как организована система оказания помощи людям с онкологическими заболеваниями? И чем оснащен ваш онкологический центр? Каким оборудованием? Виктор Кондратович, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

В данный момент мы находимся в каньоне, в котором проводится лучевая терапия. У нас таких каньонов шесть. Это весьма дорогой метод лечения. Вот это высокотехнологичный метод лечения. И у нас шесть линейных ускорителей. В Европе это самый крупный центр радиологической помощи. Порядка 6 тысяч пациентов получают такой вид лечения в нашем центре ежегодно. Все на бюджетной основе. В Республике Беларусь система здравоохранения бесплатная для граждан. Вы видите оборудование – это линейный ускоритель. У нас, кстати, их, как я сказал, 6, и каждый символически мы назвали названием города областного центра. Вот этот линейный ускоритель под названием «Витебск». Он может синхронизировать свою работу с дыханием пациента. Аппарат найдет синхронизацию вместе с дыханием пациента и подведет пучок электронов к опухоли непосредственно точечно, то есть не прожигая окружающие здоровые ткани. То есть весьма-весьма точный метод лечения. Конечно же, это оборудование требует специальных помещений. И то, что я называю каньон, оно звучит так красиво – каньон. На самом деле стены в этом помещении – 2 метра монолитного бетона, то есть по всему периметру. И вниз, и вверх, и по сторонам. Вы представляете, сколько средств было затрачено на строительство этого каньона. Виолетта Шаблинская:

Но ведь такое оборудование требует и работников, то есть это специально обученные медицинские сотрудники.

Виктор Кондратович:

Работает штат радиологов, которые проходили обучение не только в нашей стране, но и за рубежом. Фирма, которая поставляла это оборудование, сразу брала на обучение наших сотрудников, наших медицинских физиков, без которых это оборудование работать не может. Оно же должно обслуживаться постоянно, корректироваться. Поэтому, конечно же, вложены сюда колоссальные средства для подготовки персонала. Более того, сейчас в Гродно планируют открытие радиологического корпуса примерно с таким же оборудованием. И вот уже наши сотрудники ездили туда на мастер-классы для обучения гродненских коллег. Это нормальная практика в республике. Виолетта Шаблинская:

А какие планы по развитию онкологической помощи в Минске? И, может быть, какие-то перспективы развития на ближайшую пятилетку, с учетом того, что это пятилетка качества и год объявлен Годом благоустройства? Виктор Кондратович:

В нашей стране перспектив для развития онкологической службы больше, нежели в других странах. Я даже не побоюсь сказать, больше, чем в Российской Федерации, потому что у нас онкологическая служба выделена в отдельную отрасль здравоохранения. То есть онкологи у нас – это отдельная специальность. Во многих странах мира уже ушли от такой системы. У них общие хирурги оперируют пациентов с онкологическими заболеваниями. У них остались только радиологи, химиотерапевты. В нашей же стране мы поддерживаем традиции, когда онколог лечит онкологическое заболевание, онкологического пациента. И в этом перспектива, потому что мы хорошо знаем это заболевание. И если хирург оперирует, он знает дальше, что будет с пациентом, какие виды лечения он будет получать, какой вид лучевой терапии будет получать, какой вид системной терапии он будет получать. Соответственно, пациенту от этого будет лучше.