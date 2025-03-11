В Минске состоялось заседание Президиума Совета Республики по итогам единого дня приёма граждан
Слышать людей, их проблемы и предложения – главная задача представителей власти. Для тех, кому народ оказал высокое доверие, нет ничего важнее, чем его оправдать. Это отметила Наталья Кочанова на расширенном заседании Президиума Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сенаторы анализировали результаты работы с обращениями белорусов. Напомним, единый день приема граждан прошел во всех районах Минской области 3 марта.
Такой формат хорошо зарекомендовал себя. Как подчеркнула председатель Совета Республики, личные встречи позволяют выявить моменты, на которые стоит обратить особое внимание. Прежде всего это повторные и коллективные обращения граждан.
Чтобы увидеть, где еще нужно приложить усилия, необходимо дойти до каждого человека, побывать в каждой деревне. Проблематика обращений граждан остается традиционной – это вопросы личного характера, проблемы в жилищно-коммунальной сфере, пенсионном обеспечении, здравоохранении, дорожном строительстве.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
С одной стороны, мы должны находить ту точку справедливости, о которой глава государства говорит, а с другой, параллельно учить людей, как правильно принимать решения. Что я бы хотел отметить, даже вот по своим приемам? Я всегда говорил, что работа с местными органами власти, то есть, мы решаем проблемы: это и помощь местным органам власти, используя наши знания, и подсказывать, как решать эти вопросы, в том направлении или в другом. Потому что правильно принятое решение на первичном уровне зависит и в последующем.
Виктор Кондратович, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Ко мне пришли мои же коллеги, врачи, с вопросами, которые в принципе являются актуальными для всей системы здравоохранения нашей республики. Очень важно донести информацию с мест, донести информацию руководству республики, чтобы мы принимали те меры, которые могли бы поспособствовать улучшению системы здравоохранения, особенно в регионах. Потому что система здравоохранения не строится только в городе Минске, она должна быть передовой во всех регионов нашей страны.
Практика личных приемов продолжается. Ежегодно количество обращений граждан, поступающих к членам Совета Республики, превышает 7-тысячную планку.