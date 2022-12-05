Какими видами рака чаще всего болеют белорусы и передаётся ли это по наследству? Рассказал главврач
Обсудим болезнь, которая так или иначе касалась многих, – это страшный диагноз рак. Он вызывает шок, даже если выявляется у знакомых, не говоря о близких или самом человеке. Болезнь коварна тем, что зачастую протекает бессимптомно, поэтому главным оружием онкологов остается скрининг – своевременное обследование и выявление рака на ранних стадиях. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Можно ли назвать основные виды рака, характерные для Беларуси?
Виктор Кондратович, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:
Среди мужчин на первом месте заболевание раком предстательной железы, на втором месте стоит рак легкого, на третьем месте – рак толстой кишки, на четвертом – рак желудка. Для женщин картина немножко другая, потому что на первом месте стоит рак молочной железы, на втором – рак толстой кишки, на третьем – рак желудка, на четвертом – рак тела матки. И скрининговые программы, о которых мы говорим, как раз затрагивают все основные локализации, которые чаще всего встречаются у обоих полов.
Екатерина Забенько:
То, чего чаще всего опасаются люди, – это наследственный фактор. Действительно ли, что если кто-то болел в семье, то риск получить такое же заболевание намного выше? Миф или реальность?
Виктор Кондратович:
Нет, это не миф, это абсолютная реальность. Чем дальше, тем больше научных исследований ведется в плане подхода к наследственному раку. И в Беларуси много уже имеем возможностей определять предрасположенность к раку как к наследственному заболеванию. У нас есть возможность определять наследственный рак щитовидной железы. Он наследственный характер имеет. 25 % пациентов имеют наследственный характер. И мы уже пошли на то, что выполняем удаление профилактическое щитовидной железы, чтобы человек в перспективе не заболел раком, потому что мы имеем стопроцентное подтверждение того, что поломка этого гена есть, что мы можем спасти этого человека, не доведя до развития заболевания.
Екатерина Забенько:
Мы знаем много примеров, когда женщины решались на удаление молочной железы, чтобы у них не было дальнейшего развития рака.
Виктор Кондратович:
Мы можем уже выполнять удаление молочной железы пациентам, у которых нет опухолевого проявления заболевания, но есть носительство этого гена, то есть мы уже уверены в том, что там будет рак в перспективе, но мы ставим четкие критерии и показания для этой операции. Что касается рака щитовидной железы, уже выполнено в нашем центре 20 операций (мы начали эту работу три года назад), 10 из которых выполнено детям. Самому младшему ребенку было четыре года. И все 20 операций показали нашу абсолютную правоту, потому что они уже имели проблему со щитовидной железой. Есть наследственный характер рака желудка, рака толстой кишки, семейный полипоз. Семейный полипоз – доброкачественное заболевание, но оно однозначно ведет к раку толстой кишки. Есть наследственный фактор, имеются гены, подтверждающие наличие семейного полипоза. Соответственно, имея эти данные, доктор вправе предлагать пациенту то превентивное лечение, которое поможет в перспективе спасти его от развития рака.
Екатерина Забенько:
Действительно ли женщинам с 25 лет советуют проходить такой генетический тест, у которых в семье был рак молочной железы?
Наталья Дергач, главный врач УЗ «34-я Центральная районная клиническая поликлиника Советского района Минска»:
Я бы не акцентировала внимание, что именно с 25 лет. Частота развития рака молочной железы у женщин старше 50 лет. Наверное, если у женщины в семье было такое заболевание, то она в любом возрасте может пойти и сделать генетически тест, чтобы понимать, есть ли эти мутации в генах, спрофилактировать развитие заболевания, может быть, и изменить свой образ жизни немножко, потому что образ жизни должен быть здоровым. От этого, наверное, зависит развитие всех заболеваний, не только онкологических.
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