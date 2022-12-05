Какими видами рака чаще всего болеют белорусы и передаётся ли это по наследству? Рассказал главврач

Обсудим болезнь, которая так или иначе касалась многих, – это страшный диагноз рак. Он вызывает шок, даже если выявляется у знакомых, не говоря о близких или самом человеке. Болезнь коварна тем, что зачастую протекает бессимптомно, поэтому главным оружием онкологов остается скрининг – своевременное обследование и выявление рака на ранних стадиях. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Можно ли назвать основные виды рака, характерные для Беларуси?

Виктор Кондратович, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

Среди мужчин на первом месте заболевание раком предстательной железы, на втором месте стоит рак легкого, на третьем месте – рак толстой кишки, на четвертом – рак желудка. Для женщин картина немножко другая, потому что на первом месте стоит рак молочной железы, на втором – рак толстой кишки, на третьем – рак желудка, на четвертом – рак тела матки. И скрининговые программы, о которых мы говорим, как раз затрагивают все основные локализации, которые чаще всего встречаются у обоих полов. Екатерина Забенько:

То, чего чаще всего опасаются люди, – это наследственный фактор. Действительно ли, что если кто-то болел в семье, то риск получить такое же заболевание намного выше? Миф или реальность?

Виктор Кондратович:

Нет, это не миф, это абсолютная реальность. Чем дальше, тем больше научных исследований ведется в плане подхода к наследственному раку. И в Беларуси много уже имеем возможностей определять предрасположенность к раку как к наследственному заболеванию. У нас есть возможность определять наследственный рак щитовидной железы. Он наследственный характер имеет. 25 % пациентов имеют наследственный характер. И мы уже пошли на то, что выполняем удаление профилактическое щитовидной железы, чтобы человек в перспективе не заболел раком, потому что мы имеем стопроцентное подтверждение того, что поломка этого гена есть, что мы можем спасти этого человека, не доведя до развития заболевания. Екатерина Забенько:

Мы знаем много примеров, когда женщины решались на удаление молочной железы, чтобы у них не было дальнейшего развития рака.