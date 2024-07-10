Вероятность развития рака – что характеризует генетическую предрасположенность к онкологии?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Вера Жуковец, студентка Белорусского государственного университета: Хотелось бы поподробнее узнать об идентификации генетической предрасположенности к каким-либо онкологическим заболеваниям? Стоит ли об этом беспокоиться уже в самом молодом возрасте?

Виктор Кондратович, главный врач Минского городского клинического онкологического центра, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

На базе нашего учреждения – Минского онкологического центра – существует Республиканский центр опухолей щитовидной железы. Есть такая форма рака щитовидной железы – медуллярный рак, порядка 30 % этого рака передается по наследству. Помимо того, что мы доказали, что в нашей республике также имеется наследственный рак, сегодня доказали, что это около 20 %. И это не предел, потому что исследование еще продолжается. У заболевших людей медуллярным раком мы берем анализ на генетическое носительство, специфический ген, который вызывает медуллярный рак. После этого начинаем обследовать близких родственников, то есть первая линия родства. Если мы находим этот же ген, который вызывает медуллярный рак щитовидной железы у близких родственников, детей, выполняем профилактическое хирургическое вмешательство. Профилактически удаляем щитовидную железу.

Самый младший пациент у нас был – четыре года, которому удалили профилактически щитовидную железу. При некоторых формах генов, чем раньше ты это сделаешь, тем меньше вероятности развития у пациента в перспективе медуллярного рака. Таких операций мы уже выполнили 22. То есть это доказало свою состоятельность, мы продолжаем это исследование и выполняем эти операции. То же самое касается рака молочной железы. Есть определенный ген носительства рака молочной железы, он сопровождается в 20-25 %. При наличии BRCA1, BRCA2, то есть положительного, то у родственников первой линии родства выполняется профилактическое удаление молочной железы с протезированием.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

То есть вы можете заранее предотвратить эту ситуацию?

Виктор Кондратович:

Заранее. Это сложный процесс, но мы это делаем. На базе РНПЦ онкологии существует молекулярно-генетическая лаборатория, где выполняются эти исследования. После этого мы внедряем это в клиническую практику.

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