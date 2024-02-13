Начинается старение организма. У кого повышен риск рака предстательной железы?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Можно ли самому диагностировать, какие нужно проходить скрининги нашим мужчинам, чтобы вовремя диагностировать любое онкологическое заболевание, не обязательно предстательной железы? Как часто это делать?

Злокачественные опухоли становятся угрозой номер один на всей планете и по своему распространению обгоняют даже сердечно-сосудистые заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения число новых случаев онкологических заболеваний во всем мире удвоится к 2050 году. Тем не менее мы живем в действительно уникальную эпоху, когда рак из разряда абсолютно смертельного заболевания переходит в хроническое. О том, как врачи вытаскивают пациентов с того света, и какие современные методики лечения существуют, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Виктор Кондратович, главный врач Минского городского клинического онкологического центра:

Вообще проблема онкологических заболеваний у человека начинается после 50 лет. То есть когда начинается уже некоторое старение организма, начинаются эти проблемы. Хотя сейчас очень много молодых пациентов страдают раком различных форм различных органов. Что касается мужчин, наверное, только ленивый сейчас мужчина не знает, что такое ПСА, то есть простатспецифический антиген. Каждый мужчина знает. Каждый доктор знает, когда приходит к нему мужчина старше 50 лет на прием, то в обязательном порядке надо сделать ПСА, то есть анализ на простатспецифический антиген.

Наталья Надольская:

Это если что-то беспокоит, а если ничего не беспокоит?

Виктор Кондратович:

Ничего не беспокоит мужчину, но тем не менее в обязательном порядке он должен сделать ПСА, который предположит наличие у мужчины злокачественного образования предстательной железы. Я имею ввиду высокий показатель этого анализа.

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