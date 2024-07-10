Вынести законопроект. Могут ли в Беларуси запретить вейпы?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Владимир Гутник, член молодежного общественного объединения «Движение вперед»: Подскажите про нашу беду – детские вейпы. Это сейчас вообще повально и везде, бич нашей молодежи. Как это влияет на здоровье, онкологию?

Виктор Кондратович, главный врач Минского городского клинического онкологического центра, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

На последней сессии Совета Республики этот вопрос рассматривался. Поставлена задача председателем Совета Республики о том, чтобы проработать этот вопрос и вынести законопроект о запрещении вейпов в нашей стране. Помимо сердечно-сосудистых заболеваний есть онкологические заболевания, которые могут вызываться в том числе использованием вейпа. Потому что они есть с никотином, без никотина, в любом случае химический состав содержит много формальдегидов, которые вызывают в том числе онкологические заболевания. Опухоли головы, шеи, полости рта, глотки у мужчин стоят на пятом месте. Основные курильщики – это мужчины. Я хочу сказать, что заболевшие опухолью полости рта и глотки – в течение года умирает 30 % из заболевших.

Григорий Азаренок:

То, что рисуют на пачках сигарет – это правда.

Виктор Кондратович:

Абсолютно. Поэтому ограничить, не ограничить? Отказаться вообще от вейпов, если удастся, от сигарет также.

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