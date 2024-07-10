Вынести законопроект. Могут ли в Беларуси запретить вейпы?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Владимир Гутник, член молодежного общественного объединения «Движение вперед»:
Подскажите про нашу беду – детские вейпы. Это сейчас вообще повально и везде, бич нашей молодежи. Как это влияет на здоровье, онкологию?
Сергей Поляков, директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, член президиума VII Всебелорусского народного собрания:
Крайне плохо, отрицательно. Это может вызывать, помимо злокачественных опухолей, какие-то болезни легких.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Почему не запретят быстро?
Виктор Кондратович, главный врач Минского городского клинического онкологического центра, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
На последней сессии Совета Республики этот вопрос рассматривался. Поставлена задача председателем Совета Республики о том, чтобы проработать этот вопрос и вынести законопроект о запрещении вейпов в нашей стране. Помимо сердечно-сосудистых заболеваний есть онкологические заболевания, которые могут вызываться в том числе использованием вейпа. Потому что они есть с никотином, без никотина, в любом случае химический состав содержит много формальдегидов, которые вызывают в том числе онкологические заболевания. Опухоли головы, шеи, полости рта, глотки у мужчин стоят на пятом месте. Основные курильщики – это мужчины. Я хочу сказать, что заболевшие опухолью полости рта и глотки – в течение года умирает 30 % из заболевших.
Григорий Азаренок:
То, что рисуют на пачках сигарет – это правда.
Виктор Кондратович:
Абсолютно. Поэтому ограничить, не ограничить? Отказаться вообще от вейпов, если удастся, от сигарет также.
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