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В Латвии не смогли утвердить замену дорожных знаков с названиями городов Беларуси и России

23 июня 2026 17:03
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Властям Латвии оказалась не по карману русофобская риторика. В стране так и не утвердили замену свыше 300 дорожных указателей с названиями белорусских и российских городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии не смогли утвердить замену дорожных знаков с названиями городов Беларуси и России-2

Инициатива, которую так активно продвигали прошлой весной, буксует на старте. Латвийское общество не горит желанием оплачивать очередной поворот властей в никуда.

Стоимость проекта оценивается в несколько сотен тысяч евро. И это в стране, которая, по признанию своих же властей, переживает «сильное сокращение населения, растущий уровень бедности и плохое качество образования». На этом фоне латвийцы продолжают уезжать за рубеж в поисках лучшей жизни.

В Латвии не смогли утвердить замену дорожных знаков с названиями городов Беларуси и России-4

А власти Латвии, похоже, всерьез считают, что дорожные знаки могут кого-то остановить. В 21 веке навигатор всегда подскажет маршрут. Но настоящим компасом остаются кровные узы. Человек, который едет к близким, едва ли заметит, что на указателе больше нет слова «Минск». Треть населения Латвии – русскоязычные, у которых есть родственники в России и Беларуси.

Только за первую половину 2026 года нашу страну посетили десятки тысяч граждан прибалтийских республик. Игнорируя этот факт, латвийские власти уже много лет едут по встречной полосе. Русский язык объявляют «постколониальным», а националистическая коалиция взяла курс на «моноэтническую» модель государства. Вот только политические амбиции не отменяют географического соседства – граница с Беларусью и Россией никуда не исчезнет. 

# Новости Латвии

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