Девушка победила рак четвёртой стадии! Реальная история минчанки

Обсудим болезнь, которая так или иначе касалась многих, – это страшный диагноз рак. Он вызывает шок, даже если выявляется у знакомых, не говоря о близких или самом человеке. Болезнь коварна тем, что зачастую протекает бессимптомно, поэтому главным оружием онкологов остается скрининг – своевременное обследование и выявление рака на ранних стадиях. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Самое ужасное, когда люди узнают о своем диагнозе на последней стадии. Шансов на жизнь катастрофически мало, но есть чудесные истории спасения. Наша героиня не только победила саркому с метастазами в правое легкое, но и начала помогать другим. Марина Кишкурно, корреспондент:

Сегодня я встретилась с Вероникой Супрун. Уверена, ее пример поможет многим людям не только побороть рак, но и защититься от этой болезни, ее тяжелых последствий. Когда Веронику застала болезнь, ей было всего 20 лет. Она спокойно сдавала экзамены в университете. Однажды девушка обнаружила припухлость на плече, после чего начала обследование. И только спустя три месяца узнала свой диагноз – саркома Юинга четвертой стадии.

Вероника Супрун, художник, модель, общественный деятель:

Я не поняла всю серьезность своего диагноза, потому что как у молодой девушки была какая-то легкая инфантильность. Я думала о каких-то других вещах. Мне не казалось, что это так серьезно и лечение может так затянуться, что бывает очень часто летальный исход с моим диагнозом. Понимание этих вещей пришло ко мне потом, когда я находилась на лечении в детском онкоцентре в Боровлянах. Оказывается, начать лечение можно было и раньше. Сегодня Вероника как никто другой понимает важность ранней диагностики. Убедиться пришлось на личном примере.

Вероника Супрун:

Это наша ответственность. Люди должны, на мой взгляд, раз в год проходить обследования, которые порекомендует любой терапевт: УЗИ сердца, брюшной полости, малый таз. Если что-то беспокоит, то отдельно МРТ. Простая биохимия. Это просто, это может каждый. Но менять что-либо тогда было поздно. Оставалось лишь как можно скорее начать лечение. Проходила его Вероника в Боровлянах. Вероника Супрун:

Был большой протокол лечения, который растянулся где-то на полтора года. Он включал в себя 14 курсов химиотерапии, операцию, лучевую терапию.

Во время курса лечения внешность Вероники, как и других пациентов с таким диагнозом, изменилась. Тогда пришлось объяснять в первую очередь себе, что это нестрашно и поправимо. Пройти путь от отчаяния до понимания и принятия себя Веронике удалось относительно быстро. Позже именно этот эпизод станет вдохновением для нашей героини. Вероника Супрун:

Реакция на меня была разной. Сначала я приняла себя, потом мне действительно начала нравиться моя внешность, я поняла, что красота многогранная. Ко мне просто перестали притягиваться люди, которые мне показывали, что со мной что-то не так. Эта история нашла отклик не только в жизни девушки, но и у многих других людей. Сегодня Вероника – автор проекта «Вкус жизни». Это фотовыставка, на которой представлены снимки молодых людей – пациентов РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Все работы рассказывают о преодолении трудностей и принятии внешности, изменившейся в ходе химиотерапии.

Вероника Супрун:

Это фотопроект, которому уже два года. Он о красоте человека, проходящего курс химиотерапии, потому что в свое время это очень сильно помогло мне Проект для Минска новый и в чем-то уникальный. Как рассказывает автор, он не призван вызывать жалость. Эта фотовыставка о красоте. Вероника Супрун:

Я являюсь соучредителем общественного объединения «Вместе». Мы занимаемся помощью детям с онкологией. Мы никогда не прекращаем этим заниматься. У нас есть много других проектов. Они творческие. Дети пишут сказки, озвучивают книги, пишут их.