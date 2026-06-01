Новости по тегу #Ветеринар

Регулировать или не регулировать – такую позицию должен выработать орган-регулятор, Министерство сельского хозяйства, прокомментировал Анатолий Юрастов.
«Буквально недели две – мы откроем по улице Ангарской новую клинику».
«За последние десятилетия мы увлеклись инновационными методиками, поверили в глобальное потепление, охотно стали отметать все старое. Как минимум потому, что модно, вроде бы эффективно и дешевле поставить пластиковый домик для телят, чем строить профилакторий. Холодный расчет».
А еще к концу года в государственных ветклиниках появятся новые услуги. В их числе – пломбирование зубов животным. Это направление в нашей стране только начинает развиваться.
Домашние питомцы сегодня есть практически в каждой семье. И когда они болеют, хозяева, отложив все дела, бегут к ветеринарам, в надежде, что хвостатого любимца вылечат. Разумеется, в последнюю очередь думая о затратах. Этим и лоббируют многие ветклиники, формируя стоимость услуг на свое усмотрение.
На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили гуманную тему.
Не пропустите ток-шоу. Сегодня, 26 января, в 18:30.
Это предусмотрено постановлением Министерства сельского хозяйства. Теперь надбавка за специфику деятельности составляет 155 % от оклада вместо прежних 110 %.
За высокий вклад в развитие животноводства предприятие «Смолевичский райагросервис» отметили на областном уровне. Главный вевтрач хозяйства Максим Гаркавенко удостоен медали «За трудовые заслуги».
Сегодня здесь обучаются более 3 тысяч студентов по четырем специальностям. Закрепить теоретические знания и вникнуть в тонкости профессии молодые люди могут на практике в хозяйствах.
Трогательная история о любви к животным, своему делу и настоящем профессионализме. Лидский ветеринар Павел Жульпа провёл уникальную операцию, Псу Патрику, который будучи щенком лишился двух задних лап, хирург установил сразу два бионических протеза.
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