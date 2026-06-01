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Новости по тегу #Ветеринар

Как нужно регулировать деятельность ветклиник на уровне государства? Мнение представителя МАРТ
01 июня 2026 18:59

Как нужно регулировать деятельность ветклиник на уровне государства? Мнение представителя МАРТ

Когда в Минске появится государственная круглосуточная ветклиника? Ответил Дмитрий Шалойко
01 июня 2026 17:56

Когда в Минске появится государственная круглосуточная ветклиника? Ответил Дмитрий Шалойко

Про падёж скота, цены на попоны и домики для телят! Интервью с главным ветврачом Минской области
08 февраля 2026 17:48

Про падёж скота, цены на попоны и домики для телят! Интервью с главным ветврачом Минской области

В 2026-м в Минске откроются две государственные ветклиники с круглосуточным приёмом
01 февраля 2026 17:55

В 2026-м в Минске откроются две государственные ветклиники с круглосуточным приёмом

Поход к Айболиту влетит в копеечку! Разобрались, как обстоят дела в ветклиниках Беларуси
01 февраля 2026 17:48

Поход к Айболиту влетит в копеечку! Разобрались, как обстоят дела в ветклиниках Беларуси

Что с ценами в ветклиниках и как обстоят дела с кадрами ветпрофиля? Обсудили в ток-шоу
26 января 2026 18:37

Что с ценами в ветклиниках и как обстоят дела с кадрами ветпрофиля? Обсудили в ток-шоу

Почему поход в частную ветклинику иногда оборачивается внушительным расчётом? Разберутся в ток-шоу «По существу»
26 января 2026 07:59

Почему поход в частную ветклинику иногда оборачивается внушительным расчётом? Разберутся в ток-шоу «По существу»

В Беларуси ветеринарным работникам подняли надбавки к зарплате
22 июля 2025 07:36

В Беларуси ветеринарным работникам подняли надбавки к зарплате

Ветврач Смолевичского райагросервиса удостоен медали «За трудовые заслуги»
14 ноября 2024 14:12

Ветврач Смолевичского райагросервиса удостоен медали «За трудовые заслуги»

Единственный в Беларуси вуз ветеринарного профиля отмечает 100-летний юбилей
04 ноября 2024 20:08

Единственный в Беларуси вуз ветеринарного профиля отмечает 100-летний юбилей

Лидский ветеринар подарил механические ноги псу Патрику
24 сентября 2024 17:35

Лидский ветеринар подарил механические ноги псу Патрику

Открытое сердце «доктора Айболита»: удивительные истории ветеринара Григория Чегодаева
01 августа 2014 12:29

Открытое сердце «доктора Айболита»: удивительные истории ветеринара Григория Чегодаева