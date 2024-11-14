Ветврач Смолевичского райагросервиса удостоен медали «За трудовые заслуги»

В 2025 году в Беларуси построят не менее 60 новых молочно-товарных комплексов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На развитие сферы животноводства акцентировал внимание Президент. Необходимо создавать современные условия содержания скота. А это зеленый свет производительности молока и улучшение качества конечного продукта. Как в Минской области заботятся о здоровье и сохранности животных и какие успехи у работников АПК Смолевичского района – подробности у Анны Куртасовой.

В хозяйстве понимают: чтобы развиваться дальше и достигать еще лучших результатов, необходимо создавать условия. От модернизации зависит качество. Курс взяли на обновление МТК.

Анна Куртасова, корреспондент:

Чтобы улучшить условия содержания поголовья, молочно-товарный комплекс модернизируют. Недавно провели реконструкцию доильного блока, сейчас строят новое здание для беспривязного содержания взрослых животных. Работы практически на финише. Объект введут до нового года.

За высокий вклад в развитие животноводства предприятие «Смолевичский райагросервис» отметили на областном уровне. Главный ветврач хозяйства Максим Гаркавенко удостоен медали «За трудовые заслуги».

Максим Гаркавенко, главный ветеринарный врач сельхозпредприятия «Смолевичский райагросервис»:

Это не лично моя заслуга, я тут подвигов не совершал. Это работа всего коллектива и только. Слаженная работа коллектива приводит к хорошим результатам. Это будет дальнейшим стимулом продолжать также работать.