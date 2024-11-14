Прямой эфир

Ветврач Смолевичского райагросервиса удостоен медали «За трудовые заслуги»

14 ноября 2024 14:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В 2025 году в Беларуси построят не менее 60 новых молочно-товарных комплексов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На развитие сферы животноводства акцентировал внимание Президент. Необходимо создавать современные условия содержания скота. А это зеленый свет производительности молока и улучшение качества конечного продукта.

Как в Минской области заботятся о здоровье и сохранности животных и какие успехи у работников АПК Смолевичского района – подробности у Анны Куртасовой.

Ветврач Смолевичского райагросервиса удостоен медали «За трудовые заслуги»-2

В хозяйстве понимают: чтобы развиваться дальше и достигать еще лучших результатов, необходимо создавать условия. От модернизации зависит качество. Курс взяли на обновление МТК.

Ветврач Смолевичского райагросервиса удостоен медали «За трудовые заслуги»-4

Анна Куртасова, корреспондент:
Чтобы улучшить условия содержания поголовья, молочно-товарный комплекс модернизируют. Недавно провели реконструкцию доильного блока, сейчас строят новое здание для беспривязного содержания взрослых животных. Работы практически на финише. Объект введут до нового года.

Ветврач Смолевичского райагросервиса удостоен медали «За трудовые заслуги»-6

За высокий вклад в развитие животноводства предприятие «Смолевичский райагросервис» отметили на областном уровне. Главный ветврач хозяйства Максим Гаркавенко удостоен медали «За трудовые заслуги».

Ветврач Смолевичского райагросервиса удостоен медали «За трудовые заслуги»-8

Максим Гаркавенко, главный ветеринарный врач сельхозпредприятия «Смолевичский райагросервис»:
Это не лично моя заслуга, я тут подвигов не совершал. Это работа всего коллектива и только. Слаженная работа коллектива приводит к хорошим результатам. Это будет дальнейшим стимулом продолжать также работать.

Ветврач Смолевичского райагросервиса удостоен медали «За трудовые заслуги»-10

Поставлены задачи – за пятилетку обеспечить современные условия содержания животных. Уже есть результаты. Так, до конца 2024 года в центральном регионе построят около 30 новых комплексов. А в 2025 году запланировано возвести по 10 современных МТК в каждой области страны.

Подробности в видео.

# Анна Куртасова # Ветеринар # Госнаграды

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко – Лукьянову: я в стройотряд ехал, потому что надо было деньги зарабатывать
14 ноября 2024 14:10

Лукашенко – Лукьянову: я в стройотряд ехал, потому что надо было деньги зарабатывать

Лукашенко: 15 лет назад я играл с женской сборной – играли на совесть!
14 ноября 2024 14:04

Лукашенко: 15 лет назад я играл с женской сборной – играли на совесть!

Что нужно знать о сахарном диабете? Врач рассказала самое важное о невидимой эпидемии
14 ноября 2024 13:48

Что нужно знать о сахарном диабете? Врач рассказала самое важное о невидимой эпидемии