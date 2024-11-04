Единственный в Беларуси вуз ветеринарного профиля отмечает 100-летний юбилей

Единственный в Беларуси ведущий вуз ветеринарного профиля отмечает 100-летний юбилей. За это время здесь подготовили 45 тысяч специалистов. И около 95 % работающих ветврачей в стране могут назвать его своей альма-матер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня здесь обучаются более 3 тысяч студентов по четырем специальностям. Закрепить теоретические знания и вникнуть в тонкости профессии молодые люди могут на практике в хозяйствах. Причем не только в Витебской области. Так, есть договоренность о сотрудничестве с организациями Брестской и Гомельской областей. Под присмотром опытных наставников студенты смогут отрабатывать микробиологические принципы и поучаствовать в производственных процессах.

Ольга Горлова, ректор Витебской государственной академии ветеринарной медицины:

Специалисты востребованы во всем агропромышленном комплексе. Это и мясоперерабатывающие предприятия, это и лаборатории, это и научно-исследовательские институты, это и учреждения высшего образования, в том числе и медицинские, и биологические учреждения. 85 % выпускников отрабатывают срок распределения, это и два года, и пять. И 40 % после них остаются работать на этом же месте. А остальная часть просто может менять, но это место работы, при этом остаются в профессии, остаются в ветеринарии.

Востребовано белорусское образование и за рубежом. Учиться в Витебск приезжают студенты из 18 стран. География постоянно расширяется. В этом году набрана первая группа студентов из Китая. Динамично развивается сотрудничество и с ветучреждениями Узбекистана. Так, например, создан совместный межвузовский факультет для подготовки высококвалифицированных специалистов.