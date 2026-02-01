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В 2026-м в Минске откроются две государственные ветклиники с круглосуточным приёмом

01 февраля 2026 17:55
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О том, во что может обойтись поход к ветеринару. Когда болеет домашний питомец, ради его спасения хозяин готов заплатить любую цену, и иногда так и получается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В 2026-м в Минске откроются две государственные ветклиники с круглосуточным приёмом-2

В 2026 году в столице откроются две государственные ветклиники с круглосуточным приемом. Одна из них начнет работать уже во втором полугодии. Как обещают, клиники предложат полный спектр услуг – от УЗИ и рентгена до стационара. Также на месте будет работать лаборатория для быстрого проведения анализов.

К слову, сегодня государственные ветстании расположены в каждом районе столицы. С их реальным прейскурантом можно ознакомиться заранее. Все цены есть на сайте Мингорисполкома. А вот качество оказываемых услуг, по словам посетителей, ничем не уступает частным ветцентрам.

В 2026-м в Минске откроются две государственные ветклиники с круглосуточным приёмом-4

А еще к концу года в государственных ветклиниках появятся новые услуги. В их числе – пломбирование зубов животным. Это направление в нашей стране только начинает развиваться. А потому сейчас ветврачи Минской городской ветстанции перенимают опыт у российских коллег.

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В 2026-м в Минске откроются две государственные ветклиники с круглосуточным приёмом-6

Кирилл Протько, ведущий ветврач ветеринарной станции Фрунзенского района Минска:
Я настолько заинтересован в обучении, мне очень нравится стоматология. Поэтому мне было все достаточно легко и интересно. Спрос будет, наверное, больше у заводчиков.

Что касается цен на ветуслуги и ветпрепараты, то в Минсельхозпроде пока не видят целесообразности их регулирования. Аналогичной позиции придерживается и МАРТ. Тем не менее сложа руки сидеть никто не собирается. Ответственные службы уже прорабатывают рычаги давления. Например, планируют восстановить отмененное в 2019 году лицензирование на оказание лечебной помощи животным.

В 2026-м в Минске откроются две государственные ветклиники с круглосуточным приёмом-8

Дмитрий Шалойко, начальник Минской городской ветеринарной станции:
Предполагалось, что лицензия снизит нагрузку, в том числе финансовая доступность для людей станет больше. Но, к сожалению, это все перекрутилось в другую сторону. Клиник открылось много, конкуренции между ними почему-то не стало, они никем на сегодня особо не регулируются. После возвращения лицензии будет рычаг воздействия не на всех, а на тех, на кого стоит это воздействие применить.

Кроме того, поправки в законодательство, которые уже готовятся, предусматривают разделение ветаптек на категории. Причем в аптеках первой и второй категорий смогут работать только специалисты с высшим ветеринарным образованием. А значит качество ветпомощи в стране заметно улучшится.

# домашние питомцы # Домашние животные # Ветеринар

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