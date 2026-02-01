В 2026-м в Минске откроются две государственные ветклиники с круглосуточным приёмом

О том, во что может обойтись поход к ветеринару. Когда болеет домашний питомец, ради его спасения хозяин готов заплатить любую цену, и иногда так и получается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В 2026 году в столице откроются две государственные ветклиники с круглосуточным приемом. Одна из них начнет работать уже во втором полугодии. Как обещают, клиники предложат полный спектр услуг – от УЗИ и рентгена до стационара. Также на месте будет работать лаборатория для быстрого проведения анализов. К слову, сегодня государственные ветстании расположены в каждом районе столицы. С их реальным прейскурантом можно ознакомиться заранее. Все цены есть на сайте Мингорисполкома. А вот качество оказываемых услуг, по словам посетителей, ничем не уступает частным ветцентрам.

А еще к концу года в государственных ветклиниках появятся новые услуги. В их числе – пломбирование зубов животным. Это направление в нашей стране только начинает развиваться. А потому сейчас ветврачи Минской городской ветстанции перенимают опыт у российских коллег. Поход к Айболиту влетит в копеечку! Разобрались, как обстоят дела в ветклиниках Беларуси.

Кирилл Протько, ведущий ветврач ветеринарной станции Фрунзенского района Минска:

Я настолько заинтересован в обучении, мне очень нравится стоматология. Поэтому мне было все достаточно легко и интересно. Спрос будет, наверное, больше у заводчиков. Что касается цен на ветуслуги и ветпрепараты, то в Минсельхозпроде пока не видят целесообразности их регулирования. Аналогичной позиции придерживается и МАРТ. Тем не менее сложа руки сидеть никто не собирается. Ответственные службы уже прорабатывают рычаги давления. Например, планируют восстановить отмененное в 2019 году лицензирование на оказание лечебной помощи животным.