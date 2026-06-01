Как нужно регулировать деятельность ветклиник на уровне государства? Мнение представителя МАРТ

Ветеринарный ответ. Что происходит в частных ветклиниках страны? Как готовятся пройти лицензирование те, кто лечит домашних животных? И что в целом с подготовкой кадров? Почему в ветеринарном деле есть нюансы? На площадке ток-шоу эксперты «По существу» обсудили звериный вопрос. Алена Сырова, СТВ:

Мы видим, что эта сфера становится, если не социально значимой, то, как минимум, очень важной для белорусов, особенно сердобольных.

Анатолий Юрастов, начальник управления социальной сферы и услуг МАРТ Беларуси:

Позиция не изменилась, но регулировать или не регулировать – такую позицию должен выработать орган-регулятор, Министерство сельского хозяйства, потому что как МАРТ мы будем участвовать в том процессе, если будет решено все-таки регулировать данную сферу. Но риски определенные тоже будут. Это сразу сокращение конкуренции. Жалобы мы рассматриваем, в том числе и по ценообразованию. И сказать, что ветеринарные услуги полностью не регулируются, так нельзя. Потому что при оказании услуги используются медицинские изделия, медицинские товары, лекарственные препараты. На лекарственные препараты, медицинские изделия, медицинскую технику установлено жесткое государственное регулирование.