Поход к Айболиту влетит в копеечку! Разобрались, как обстоят дела в ветклиниках Беларуси

О том, во что может обойтись поход к ветеринару. Когда болеет домашний питомец, ради его спасения хозяин готов заплатить любую цену, и иногда так и получается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На горячую линию нашего телеканала поступила жалоба, что поход к Айболиту влетел в копеечку и, мол, такие ценники ничем не обоснованы. Как заработать на Барсиках и, действительно, почему так дорого? В ситуации разбиралась Алеся Иванова, которая и сама получила золотой чек от ветеринара.

Тихий и спокойный уголок в окружении заснеженного леса. В этот дом (буквально в двух километрах от Минска) Вероника Сайко переехала, чтобы разместить всех своих животных. А их к слову 15. Петухи, куры, кролик, попугаи и собака. Это не просто питомцы, а полноценные члены семьи. Кого-то Вероника забрала у недобросовестных хозяев, а кого-то в прямом смысле уберегла от верной смерти, то и дело бегая по ветклиникам в поисках хороших специалистов. И пусть сердце у этой девушки огромное, кошелек – уж точно не резиновый.

Вероника Сайко:

У меня было две собаки из усыпалки, обе были с хроническими серьезными заболеваниями. И, например, на одну я потратила 9 тысяч рублей за полгода. При этом самый большой единоразовый чек, скажем так, был 3 800 рублей. У меня был однажды случай, срочно одной из собак требовалась операция. Буквально там счет шел не на сутки, даже на часы. И мне поставили условие, чтобы попасть на внеплановую, внеочередную операцию, нужно заплатить. При этом заплатить мимо кассы, то есть помимо операции. И сумма была довольно внушительная – 500 рублей. И даже при таком раскладе, если по кошкам и собакам в Беларуси специалистов хватает, то вот экзотических животных лечат единицы. И тогда цены за те же услуги могут быть завышены в 15 раз.

Вероника Сайко:

У меня был случай с этой курочкой. У нее есть одна хроническая проблема, которая периодически возникает. И, например, одна клиника меня принимала уже после закрытия, уже после рабочего дня. И проведя определенные манипуляции, вернув эту курочку, скажем так, к жизни, они взяли с меня всего лишь 20 рублей. При этом спустя полгода, когда у нее случился рецидив, и мне пришлось обратиться в другую клинику, там уже пришлось заплатить практически 100 долларов. И такие истории сплошь и рядом. А ведь домашние питомцы сегодня есть практически в каждой семье. И когда они болеют, хозяева, отложив все дела, бегут к ветеринарам, в надежде, что хвостатого любимца вылечат. Разумеется, в последнюю очередь думая о затратах. Этим и лоббируют многие ветклиники, формируя стоимость услуг, мягко говоря, на свое усмотрение. В 2026-м в Минске откроются две государственные ветклиники с круглосуточным приемом.

Алеся Иванова, корреспондент:

Когда-то и я столкнулась с тем, что мой питомец заболел. За помощью я обратилась в одну из частных ветклиник, куда в последующем и отдала свою собаку на операцию. Однако в силу возраста, у нее случилась тахикардия и прямо в начале процедуры операцию пришлось прервать. Как итог – ее так и не провели, а вот мне вручили чек на сумму в 515 рублей. Спросите: за что? Тогда у меня возник такой же вопрос. Давайте прочитаем, что же у нас входит в услугу: