Открытое сердце «доктора Айболита»: удивительные истории ветеринара Григория Чегодаева

Они не могут с помощью слов выразить свою признательность или объяснить, что их беспокоит, но всегда остаются самыми верными и надежными друзьями. Ответственность за тех, кого мы приручили и забота о четвероногих друзьях, которые не смогли, к сожалению, найти себе заботливого хозяина, но, к счастью, не остались без помощи - это актуальная и трогательная тема с достойными примерами и людьми.

Зоя Аверина:

Нашу кошечку зовут Принцесса. Она живёт в нашем дворе с 2010 года. В этом году наша кошка пропала. Она появилась две недели назад и у нее была сломана лапка. Сегодня будет операция, поставят спицу и в любом случае мы надеемся на хороший исход.

История Принцессы стала показательным примером проявления добрых чувств к братьям нашим меньшим. К серьезным травмам голубоглазки отнеслись более чем серьезно.

В социальных сетях разместили объявление с просьбой о помощи для кошки. Сочувствующих оказалось более, чем достаточно. И теперь - это общественная забота.

Зоя Аверина:

Мы благодарны всем людям, которые приняли участие в ее судьбе, потому что иначе операция бы не состоялась.

Николай Матвеев:

Залез под машину, и машина его переехала. В принципе, ему повезло, потому что сломалась одна лапка - ключевая кость. Приехали сюда, сделали операцию, вставили спицу. Сейчас все нормально, кот выздоравливает. Спасибо врачам!

Ни одна из этих историй не обходится без участия доктора Айболита, который всегда знает чем именно помочь четвероногим бедолагам.

Григорию животные не могут пожать руку или на словах поблагодарить о помощи, но в знак признательности всегда доверительно и спокойно принимают ее от ветеринара.

Григорий Чегодаев, ветеринар:

Люди, порой приходят и не знают истинной проблемы. Я в детстве мечтал стать лётчиком. Но у меня мама врач, папа - зоолог. Так и сложилось, что я стал ветеринаром. У меня самого три кота, две собаки.

История Ланы не менее трогательная. В прошлом собака плохо передвигалась. Но это не помешало ей найти нового любящего хозяина и своего спасителя. Теперь она на службе у «доктора Айболита».