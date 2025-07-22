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В Беларуси ветеринарным работникам подняли надбавки к зарплате

22 июля 2025 07:36
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В Беларуси ветеринарам подняли надбавки к зарплате. Они будут применяться при начислении денег уже за июль. Это предусмотрено постановлением Министерства сельского хозяйства. Теперь надбавка за специфику деятельности  составляет 155 % от оклада вместо прежних 110 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси ветеринарным работникам подняли надбавки к зарплате-2

Выплата носит целевой характер и назначается ветеринарным работникам бюджетных учреждений. Успех любого сельхозпредприятия напрямую зависит от здоровья животных, которых там выращивают. К вопросу сохранности поголовья в Беларуси пристальное внимание. Президент Беларуси не раз возвращался к теме падежа скота. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний животных, рекомендации по их кормлению, содержанию и разведению – все это функции  ветеринаров. И теперь у них появился дополнительный стимул, чтобы работать еще лучше.

# Зарплаты в Беларуси # Ветеринар

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