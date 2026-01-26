Прямой эфир

Почему поход в частную ветклинику иногда оборачивается внушительным расчётом? Разберутся в ток-шоу «По существу»

26 января 2026 07:59
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Почему поход в частную ветклинику иногда оборачивается внушительным расчетом? Кто регулирует цены в этом направлении? Как обстоят дела с кадрами ветпрофиля и какие решения находят аграрии для утепления животных в крепкие морозы? 26 января на площадке ток-шоу «По существу» – все о гуманной теме.

Почему поход в частную ветклинику иногда оборачивается внушительным расчётом? Разберутся в ток-шоу «По существу»-2

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.

Не пропустите ток-шоу. Сегодня, 26 января, в 18:30.

# Ветеринар

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