Про падёж скота, цены на попоны и домики для телят! Интервью с главным ветврачом Минской области

Алена Сырова, политический обозреватель: Экономия должна быть разумной и не в ущерб. Иначе в долгую может случиться так, как с теми же телятами. За последние десятилетия мы увлеклись инновационными методиками, поверили в глобальное потепление, охотно стали отметать все старое. Как минимум потому, что модно, вроде бы эффективно и дешевле поставить пластиковый домик для телят, чем строить профилакторий. Холодный расчет.

Олег Карпович, главный ветеринарный врач Минской области: За январь падеж по Минской области – 4 861 голова. Это на 1 818 голов больше уровня прошлого года. Сразу же появились на поверхности те технологические недоработки, ошибки, которые мы не видели в летний период. Мы не замечали прошлой зимой, когда было тепло. Чтобы вовремя напоить этого теленка, чтобы вовремя организовать, чтобы это было молозиво, тепленькое, чтобы кратность увеличить. Потому что нужно и увеличивать кратность в такие холода, увеличивать порцию молозива, чтобы мог согреться и обогреть себя. То есть зачастую на местах нарушения технологии.

Олег Карпович: В январе мы закупили практически 5 200 этих попон, чтобы надеть на животное именно в первые часы, первые дни, чтобы ему было тепло. Например, Солигорский район. Мы за этот месяц закупили 1 500 попон для всех хозяйств района. У них есть на территории Солигорского района швейная фабрика. Они сделали заказ. То есть это нормальная стоимость – 37-38 рублей за одну попону.

Олег Карпович:

Каждый домик по-своему индивидуален, в зависимости от комплектации. Есть более дешевый вариант, есть более дорогой. Но это необходимая технология содержания новорожденных телят. Стоимость одного домика варьируется от 460 рублей до 760. С наступлением морозов практически все домики с улицы убрали в помещения. Они стоят в профилактории, нет снега, нет вьюги, нет ветра, то есть защищает. Самое главное, чтобы было сухо, не было сквозняков.

С этим морозом мы, конечно, обогреваем внутри помещения. Закупили, одолжили тепловые пушки, чтобы каким-то образом поднять температуру внутри. Потому что для человека очень тяжело такой объем телят обслужить. Чтобы было намного комфортнее просушить воздух, потому что сырость все равно присутствует.

– У кого одолжили?

– Одолжили у строительных организаций. Сегодня мы имеем порядка 725 пушек тепловых.

– Какой температурный максимум был в профилактории?

– В профилактории все зависит от конструкции. Если легкие конструкции, то если на улице -25, внутри доходит до -20, до -18 градусов. А если это старое помещение, маленькие профилактории советских времен, то -5, -2. В среднем профилактории на 150 голов содержания построил за 263 тысячи белорусских рублей.

– Это самый дешевый, каркасный?

– Да. Если чуть больше, шире, то 400.